Samanyolu Haber /Politika / AKP'linin oğlu bu kez suçüstü yakalandı /23 Temmuz 2025 11:25

AKP'linin oğlu bu kez suçüstü yakalandı

Muğla'da yurt dışına kaçmak isteyen 57 düzensiz göçmenlerin yakalanması ile bir skandal ortaya. Göçmenlerin yurt dışına çıkmasına aracılık edenler arasında AKP Fethiye İlçe Yöneticisi Fethiye Kızılay Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğlu da var.

SHABER3.COM

AKP iktidarında yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşu Kızılay, son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmakla gündeme gelmişti. Yaşanan bir gelişme Türk Kızılay'ı yeniden gündeme taşıdı.



AKP'Lİ İSMİN OĞLU SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Muğla'da düzensiz göçmenlerin yakalandığı kaçakçılık organizasyonuna AKP Fethiye İlçe Yöneticisi ve Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğru Emrullah Tuna da karıştı.

Muğla Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon sonucunda 10’u çocuk, 57 yabancı uyruklu şahıs yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

OLAYI KAPATMAK İSTEDİLER

Yasa dışı faaliyetin organizasyonunda bulunan 7 kişi suçüstü yakalandı. Bu şahıslar arasında Emrullah Tuna'nın da olduğu ortaya çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'linin oğlu bu kez suçüstü yakalandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:55