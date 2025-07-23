AKP'linin oğlu bu kez suçüstü yakalandı













AKP iktidarında yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Türkiye'nin en büyük insani yardım kuruluşu Kızılay, son olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satmakla gündeme gelmişti. Yaşanan bir gelişme Türk Kızılay'ı yeniden gündeme taşıdı.Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre Muğla'da düzensiz göçmenlerin yakalandığı kaçakçılık organizasyonuna AKP Fethiye İlçe Yöneticisi ve Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna'nın oğru Emrullah Tuna da karıştı.Muğla Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon sonucunda 10’u çocuk, 57 yabancı uyruklu şahıs yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.Yasa dışı faaliyetin organizasyonunda bulunan 7 kişi suçüstü yakalandı. Bu şahıslar arasında Emrullah Tuna'nın da olduğu ortaya çıktı.