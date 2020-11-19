AKP'liye de soruldu: Ne kadar dayanırsınız?

Halka sorulan mevcut birikimlerinizle ne kadar geçinebilirsiniz sorusuna halkın %39,4'ü hiç sağlayamam cevabını verdi. Ankete göre halkın neredeyse %90'ının 6 aydan fazla geçinebilecek bir birikimi olmadığı ortaya çıkıyor.
Temel ihtiyaçlar noktasında da durum vahim. Halkın sadece %25'lik kesimi temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini ifade ediyor. %75, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ya da hiç karşılayamadığını ifade ederken ihtiyaçlarını hiçbir şekilde göremeyenlerin %22'sinin AKPye oy verenlerden oluştuğu görülüyor.