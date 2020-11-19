AKP'liye de soruldu: Ne kadar dayanırsınız?



Halka sorulan mevcut birikimlerinizle ne kadar geçinebilirsiniz sorusuna halkın %39,4'ü hiç sağlayamam cevabını verdi. Ankete göre halkın neredeyse %90'ının 6 aydan fazla geçinebilecek bir birikimi olmadığı ortaya çıkıyor.



Temel ihtiyaçlar noktasında da durum vahim. Halkın sadece %25'lik kesimi temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini ifade ediyor. %75, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ya da hiç karşılayamadığını ifade ederken ihtiyaçlarını hiçbir şekilde göremeyenlerin %22'sinin AKPye oy verenlerden oluştuğu görülüyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, Eylül ayında yaptığı (Türkiye'nin nabzı) ekonomi gündemli ankette aldığı cevapları paylaştı. Buna göre halkın ekonomik olarak 'kemer sıkmak' ya da 'acı reçete içmek' gibi bir durumunun kalmadığı anlaşılıyor.