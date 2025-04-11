AKPM milletvekilleri sessiz kalmadı; Melek Gelir’in tahliye edilmesini istedi

TR724’ten Ensar Nur’un haberine göre, Türkiye’de Hizmet hareketine yakın dershanelerde öğretmenlik yaptığı için terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan annesi Melek Gelir’den ayrı düşen ve epilepsi hastası olan Sümeyra’nın trajik vefatı, Strazburg’da yankı buldu. Sümeyra, annesi cezaevine girdikten sonra iki küçük erkek kardeşiyle ilgilenmek zorunda kalmıştı.



Birleşik Krallık milletvekili Sir Edward Leigh, “15 yaşındaki Sümeyra’nın, hapishanede olan annesi Melek’ten ayrı düştüğü için vefat etmesinden büyük üzüntü” duyduğunu söyledi. Türk hükümetinin Melek Gelir’i kızına yakın bir yere getirmeyi reddettiğini hatırlatan Leigh, bunun açık bir insan hakları ihlali olduğunu belirtti ve Türk hükümetini insan haklarına saygı göstermeye çağırdı.



İspanya milletvekili Laura Castel, AKPM üyesi olarak Melek Gelir’in yaşadığı trajediden büyük endişe duyduğunu ifade etti. Castel, bir annenin “saçma bir suçlamayla hukuksuz biçimde cezaevine götürülmesinin, çocukların acı içinde ölmemesi gerektiğine inanan herkes için bir trajedi” olduğunu söyledi. Bir anne olarak Melek Gelir’e başsağlığı dileyen Castel, bir parlamenter olarak ise davasının takipçisi olacağını belirtti.



İsveç delegasyonu başkanı Markus Wiechel ise, kısa süre önce Melek Gelir’in hikayesini duyduğunu, şaibeli suçlamalarla 6 yıl hapse mahkum edilen bir annenin çocuklarının gerekli bakımdan yoksun kaldığını söyledi. Hapiste olduğu süre boyunca en büyük kızının ebeveynlik görevini üstlendiğini ve trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini hatırlatan Wiechel, bu adaletsizliğin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Bir baba olarak büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Wiechel, “annenin iki yıl daha hapiste kalmak zorunda olduğunu, bunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve davayı gündeme getirmeye devam edeceğini” vurguladı.



Kıbrıs milletvekili Constantinos Efstathiou, “annesinin temelsiz suçlamalarla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gerçeğinin üstesinden gelemeyen 15 yaşındaki Sümeyra’nın hayatını kaybettiğini” hatırlattı. Bu olayın, baskının kurbanlarının gerçek insanlar olduğunu gösterdiğini belirten Efstathiou, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde bir parlamenter olarak, insanların keyfi ve sert muamelelere maruz kaldığı durumlardan duyduğu derin endişeyi ifade etti.



San Marino milletvekili Gerardo Giovagnoli ise, “aktivistler ve diğer milletvekillerinden durumun gerçekten kötü olduğunu öğrendiğini” söyledi. Bu gibi vakaların insanlık gerektirdiğini vurgulayan Giovagnoli, siyasetin “insanların hayatının güvende olması ihtimaline müdahale etmemesi” gerektiğini belirtti. Bu yüzden annenin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Giovagnoli, bunun kimseye zarar vermeyeceğini söyledi.