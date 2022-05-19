AKPM Türkiye raportörlerinden Kaftancıoğlu'na ziyaret

Yargıtay'da devam eden bazı davalarda alınan hapis cezalarına onay kararı çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Avrupa'dan bir ziyaret yapıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri John Howell ve Boris Cilevics, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ziyarette bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri John Howell ve Boris Cilevics, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics'in, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldıkları belirtildi.Howell ve Cilevics karar sonrası yaptıkları ortak açıklamada, "Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu için verdiği 5 yıl mahkumiyet ve siyasetten men cezasından dehşete düştük" demişti.Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından açılan davalardan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.