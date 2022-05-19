Samanyolu Haber /Gündem / AKPM Türkiye raportörlerinden Kaftancıoğlu'na ziyaret /19 Mayıs 2022 20:46

AKPM Türkiye raportörlerinden Kaftancıoğlu'na ziyaret

Kendisiyle ilgili devam eden davalardaki bazı hapis cezalarının onaylandığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Avrupa'dan ziyaretçileri vardı.

SHABER3.COM

Yargıtay'da devam eden bazı davalarda alınan hapis cezalarına onay kararı çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Avrupa'dan bir ziyaret yapıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri John Howell ve Boris Cilevics, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics'in, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek, süreç hakkında bilgi aldıkları belirtildi.

Howell ve Cilevics karar sonrası yaptıkları ortak açıklamada, "Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu için verdiği 5 yıl mahkumiyet ve siyasetten men cezasından dehşete düştük" demişti.

Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarından açılan davalardan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKPM Türkiye raportörlerinden Kaftancıoğlu'na ziyaret Sonraki Haber >>

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:25