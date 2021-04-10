Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı /10 Nisan 2021 20:37

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

CHP’nin hazırladığı #128MilyarDolarNerede afişleri Samsun, Batman, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Ardahan, Zonguldak, Kastamonu ve İzmir'de ‘Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği’ gerekçesiyle polis tarafından engellendi.

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin hazırladığı ve Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarlık parasının akıbetinin sorulduğu #128MilyarDolarNerede afişlerinin polis tarafından 9 ilde engellendiğini açıkladı.

Salıcı, Samsun, Batman, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Ardahan, Zonguldak, Kastamonu ve İzmir’de afişlerin engellendiğini kaydederek, “Bu soru Cumhurbaşkanına hakaret içeriyormuş… Hakaret nerede? Suç nerede? Daha da önemlisi 128 milyar dolar nerede?!” ifadelerini kullandı.
 
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de afişlerin engellenmesine tepki göstererek, “Bütün vatandaşlarımıza soruyoruz; “128 milyar nerede” demek suç mudur? Değilse sizde sorun, paranız nerede?” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU’DA SAVCININ “İŞLEM YAPMAYIN” TALİMATINA RAĞMEN AFİŞLER TOPLATILDI

Kastamonu’da polis, savcının ‘işlem yapmayın’ talimatına rağmen mülkü idare amirinin emriyle “128 milyar dolar nerede?” afişini söktü.

Afişin söküldüğü anlarda billboard önünde açıklama yapan CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Milletvekili Hasan Baltacı ve Merkez İlçe Başkanı Dilek Karabacak da süreci takip edeceklerini ve afişlerin sökülmesine itiraz edeceklerini söyledi.
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AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

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