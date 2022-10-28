AKP'nin 20 yılda yapamadığını Nebati 10 ayda yaptı

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’nin özelleştirme bilançosuna tepki gösteren CHP’li Bingöl, “Türkiye’nin dört bir yanından halka ait olan arazilerin satışı yapılıyor. Seçim harcamaları için bu halkın elinde kalan ne varsa satmayı göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP’nin kamunun elinde kalan son kurumları da Özelleştirme İdaresi aracılığıyla elden çıkardığını belirtti. Bingöl, “Özelleştirmeler ile giderayak Türkiye’yi bitirmeye çalışıyorlar” dedi.
"KOCA BİR KARANLIKLA ÖRTMEK İSTİYOR"
TEKEL, TÜPRAŞ, PETKİM ve şeker fabrikaları gibi önemli kurumların AKP döneminde özelleştirildiğini vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:
“’Satılacak bir şey kalmadı’ dediğimizde ise yeni alanlar, yeni kamu arazilerini imara açarak satışa çıkarttılar. Sayıştay, 2014 yılından itibaren her yıl değer tespit komisyonu tarafından hazırlanan değer tespit sonuçlarını yayımlaması konusunda Özelleştirme İdaresi’ni uyarıyor. Ancak idare kelime oyunları ile satılan taşınmazlar ve kurumlara ilişkin bilgileri kamuoyundan saklıyor. Sayıştay raporunda açıkça kanunun bu düzenlemeyi, ‘özelleştirme uygulamalarına açıklık kazandırılması’ amacıyla yapıldığını belirtiyor. AKP halka ait olan taşınmazları ve kurumların satışını koca bir karanlıkla örtmek istiyor.”