AKP'nin 3 kalesinde yoksulluk diz boyu: 114 bin aile yardıma muhtaç

Temel tüketim maddelerinden akaryakıta, konut kiralarından enerjiye her kalemde gelen zamlar, düşen alım gücüyle birleşince vatandaşın yaşadığı yoksulluk daha da derinelşiyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her geçen yıl daha da artırdığı sosyal yardım bütçesi ise derin yoksulluğu gizlemeye yetmiyor. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP'nin oy deposu olarak görülen Rize, Trabzon ve Erzurum’da sosyal yardım yapılan hane sayısı toplamı 114 bin 75’e ulaştı.





Halktv'de yer alan habere göre Türkiye’de 2025 itibarıyla 20 milyon yurttaş, düzenli sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Merkezi bütçeden 2024 yılında 166 milyar 300 milyon TL harcanan, "Yoksullukla Mücadele" bütçesi yoksulluğa çare olmadı.





AKP’nin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde en yüksek oy aldığı kentlerin sosyal yardım verileri ise çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.





RİZE

31 Mart yerel seçimlerinde 24 ilde birinci parti çıkan AKP, en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den aldı.





AKP'nin yüzde 54,71 oy aldığı Rize’de, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı kayıtlara, 12 bin 778 olarak geçti. En temel ihtiyaçlarının ailesi tarafından karşılanamayan çocuk sayısı ise 422 oldu.





TRABZON

AKP'nin son seçimlerde 51,49 ile en çok oy aldığı ikinci kent olan Trabzon'da ise sosyal yarıma muhtaç aile sayısı 36 bin 635'i gördü. Ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısı ise bin 514 olarak kayda geçti.





ERZURUM

Erzurum ise AKP'nin yüzde 50,45 ile en yüksek oy aldığı üçüncü kent olmuştu. Bu kentte ise ise 64 bin 662 ailenin sosyal yardım aldığı belirtildi. Ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısı ise Erzurum’da, bin 877 olarak kaydedildi.





YÜZ BİNLER İHTİYAÇ SAHİBİ

AKP'nin "oy deposu" olarak görülen başka büyükşehirlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Kocaeli’de 58 bin 39 hanenin 2024 yılında sosyal yardım aldığı, 3 bin 56 çocuğun Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamına alındığı öğrenildi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Kayseri’de 60 bin 74 kişi 2024 yılında sosyal yardımlardan faydalandı. Kayseri’de, ailesinin yanından alınma riski olan çocuk sayısı ise kayıtlara, bin 908 olarak yansıdı.