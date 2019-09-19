AKP'nin af planı: Bütün partiler anlaşırsa infaz indirimi olur

TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı ve itiraz edilmeyecek değişiklikleri koymayı planladığı birinci yargı paketinde muhalefetin de desteğini almak isteyen AKP, “dolaylı af” olarak nitelendirilebilecek infaz indirimine ilişkin düzenlemeleri ayrı bir pakette getirmeyi planlıyor.







Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, hapis cezalarının üçte iki oranında değil, yarı oranında infaz edilmesine ilişkin düzenlemeyle adi suçlardan hükümlü on binlerce hükümlünün tahliye olmasının toplumda tepkiler oluşturabileceği hesabını yapan AKP, bu paketi TBMM’de tam uzlaşı olmadan çıkarmak istemiyor. AKP yöneticileri, infaz indirimi konusunda tüm partilerin “evet” demesi gerektiğini, bu şartla bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.





Yargı Stratejisi Belgesi’nde yer alan hedeflerle ilgili yargı paketlerini TBMM gündemine getirmeye hazırlanan AKP Grubu, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’den itibaren TBMM Başkanlığı’na sunulacak birinci yargı paketi üzerindeki çalışmalara dün başladı.





Anayasa ve adalet komisyonlarının AKP üyeleriyle yapılan çalışmanın, hafta sonuna kadar sürmesi ve son biçimi verildikten sonra muhalefet partilerinin görüşünün alınması bekleniyor. İlk paketin, muhalefetin itiraz etmeyeceği düşünce ve ifade özgürlüğünü genişleten ve tutukluluk sürelerinin sınırlayan değişikliklerin de yer aldığı 20-30 maddenin oluşacağı belirtiliyor.





'AF DEĞİL' SAVUNMASI





İnfaz sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri daha sonra getirmeyi planlayan AKP yönetimi, infaz sisteminde getirilecek indirimin adi suçlardan yatan on binlerce hükümlünün tahliyesi sonucunu doğuracağı için bu konuda tüm partilerin uzlaşmasını arayacak.





AKP yöneticileri, “İnfaz indirimi ancak bütün partiler anlaşırlarsa gündeme gelir” görüşünü dile getiriyor. AKP’nin bu konuda tam uzlaşma arama planının altında “Rahşan Affı” olarak nitelendirilen, hırsızlık ve gasp gibi suçlar dahil çok sayıda hükümlünün tahliye olması nedeniyle o dönem oluşan tepki ve tartışmaların benzerinin yeniden yaşanması olasılığı olduğu kaydediliyor. AKP, “Bu bir af değil” savunmasını yapsa da infaz sisteminde değişiklik yapılarak hükümlülerin cezaevinde yatacağı sürelerde indirime gidilmesi “dolaylı af” niteliğini taşıyor.





BİNLERCE TAHLİYE





Adalet Bakanlığı’nın seçenekli yaptığı çalışmalarda, cezaların infazıyla ilgili yasadaki “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler” hükmünün değiştirilmesi üzerinde duruluyor.





Diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar için infaz süresinin üçte iki olarak değil, yarı yarıya uygulanmasına ilişkin değişiklik yapılması seçenekler arasında yer alıyor. Bu yönde bir düzenleme yapılması durumunda binlerce kişinin tahliyesi gündeme gelecek.





NAFAKA DÜZENLEMESİ DE SORUNLU





AKP yönetimi, bir süredir MHP’nin gündeme getirdiği nafakanın sınırlandırılmasına ilişkin yasa çalışmalarında da toplumda farklı tepkilerin gündeme gelebileceği hesabını yaparak muhalefetle uzlaşma yoluna gitmek istiyor. AKP yöneticileri, nafaka düzenlemesi konusunda toplumda henüz ortak bir kanaat olmadığını, çok farklı uç örnekler de hesaba katılarak ve mağduriyetleri önleyecek mekanizmalar kurularak bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.





Nafaka kesilmesin diye insanların evlenmediği, dost hayatı yaşadığına dikkat çeken AKP yöneticileri, bu nedenle cinayetlerin işlendiğini, birçok ülkede nafakanın evlilik süresine göre belirlendiğini örnek gösteriyor.