Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin ağır toplarından flaş İmamoğlu itirafları! 'Erdoğan yoruldu' /02 Mayıs 2025 19:58

AKP'nin ağır toplarından flaş İmamoğlu itirafları! 'Erdoğan yoruldu'

İktidarın bir süredir İmamoğlu operasyonlarının hem ekonomik hem de siyasi sonuçlarını değerlendirip bir çıkış yolu aradığı yorumları ve analizleri yapılıyor. Bu durum karşısında AKP'nin ağır topları ve parti içerisinde hala sözü dinlenen farklı isimlerin analizleri de dikkat çekmeye devam ediyor.

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23 Mart tarihinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı önseçiminde 15.5 milyon yurttaşın oyu ile aday seçilen İmamoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kimi ekonomistlere göre 100 milyon dolardan fazla döviz satıldı. Doları dizginlemek için satılan rezervin ekonomiye büyük bir yük oluşturduğu alanında uzman isimler tarafından sık sık dile getiriliyor.

BOMBA ANALİZLER YAPILDI

CHP başta olmak üzere muhalefetin İmamoğlu'nun tutuklanmasının ülke için iyi sonuçlar doğurmadığı ifade ediliyordu. Ancak benzer yorumlar AKP'nin ağır toplarından da geliyor. Gazeteci Nuray Babacan, Nefes'teki yazısında, parti içerisindeki ağır topların, eskiden vekillik yapanların ve hala etkili olanların dikkat çeken analizlerini paylaştı.

"ERDOĞAN BU SÜREÇTEN KURTULMAK İSTİYOR"

HalkTV'de yer alan habere göre yorumlar arasında dış politikadaki gelişmeleri kullanarak Erdoğan'ın bu işten sıyrılmayı hedeflediği ifade edildi. Erdoğan'ın, AKP'nin süreci iyi yürütemediği için tek başına yükü üstlendiği ancak yorulduğu, bununla beraber ekonominin bu kadar etkileneceğini hesap etmediği değerlendirildi.

Bunların da ötesinde Türkiye'nin, demokrasinin rafa kaldırıldığı Türkmenistan'a benzediği yorumlandı.

İşte AKP'deki ağır topların İmamoğlu yorumları:

    Görünen o ki, AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 40’ı alternatifsizlikten bizi seçmişti. Şimdi bu kesim de bizi terk etmeye başladı. Yapılan yanlışlara itiraz eden yönetici yok artık. İstişare yok oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı’nı erişilmez hale getirdi. Kendi yardımcılarıyla bile diyaloğu koptu. Kim manipüle ederse o kazanıyor.

    - Bugünün geldiğini görmüştük. Ülke yönetim anlayışının değiştiğini, itirazlara rağmen farklılaştığını gördük. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra her şey değişti. Parti yönetimi artık karar verici değil. Uzun zamandır oraya doğru gidiyordu. Bu gidişle ya Azerbaycan ya da Türkmenistan gibi olacağız.

    - ‘Kendi ayağımıza mı ateş ettik’ diye soran arkadaşlar var. İmamoğlu soruşturması ve operasyonunun zamanlaması konusunda kuşkulu analizler yapıyorlar. Taşlar yerine oturmuyor. Ekonomiye yapacağı darbe görünürken bile bile neden yol verildi? diye soruyor herkes...”
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