AKP'nin Almanya'daki tartışmalı ismi Taner Ay hayatını kaybetti

Almanya’da yaşayan ve yasaklı olan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) isimli çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen Taner Ay, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taner Ay, Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden fotoğraflar da paylaşıyordu...





Almanya medyasında Taner Ay’ın Osmanen Germania’nın Duisburg temsilcilerinden olduğu iddiaları yer almıştı. Sedat Peker de yayımladığı videolardan birinde AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk’ün Osmanen Germania’ya para yolladığını iddia etmişti.







Taner Ay Bulgaristan'da trafik kazası geçirdi . Yakın koruması Anıl Sümer’le birlikte, Porsche marka aracıyla Türkiye'den , ikamet ettiği Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere yola çıktığı ileri sürülen Taner Ay’ın kullandığı araç uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Ay’ın öldüğünü belirlerken koruma Anıl Sümer’i ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı.





Taner Ay sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.





Taner Ay’ın babası Çetin Ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Taner Ay'ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra son derece lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki bir kareler KKTC'de tepki çekmiş ve Çetin AY hükümet kararıyla görevinden alınmıştı







Kaza ile ilgili Bulgaristan makamları kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu