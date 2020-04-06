Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin amirleri işini bilir: Gönüllü bağış adı altında memurdan para kesiyorlar /06 Nisan 2020 10:27

AKP'nin amirleri işini bilir: Gönüllü bağış adı altında memurdan para kesiyorlar

AKP , IBAN veren Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyası ile ilgili bir çok devlet dairesinde memurdan zorla para toplamaya başladı. Bizzat idare amirleri bunun için altlarındaki memurlara resmi emir yazıları göndermeye başladı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla başlattığı kampanyası ile ilgili ‘zorunlu’ bağış tartışmaları yaşanırken bir çok devlet dairesinde memurlar için bu para zorunlu hale geldi 

Bu konuda ilk örnek Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından polislerin maaşlarından zorunlu bağış kesintisi olacağı ile ilgili belge yayınladı 

Her rütbeden farklı meblağların tahsil edileceğini savunan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli kampanyanın emniyet tarifesi: Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek."



SOYLU DOĞRULADI

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre, o dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu şunları söyledi:

"İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil."

Bir başka örnek ise Tokat'tan. Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili  imamlara ve personele gönderdiği Whatsapp mesajında personelden maaşının en az %10 kadar bağış yapmalarını istedi. Gönüllülük esasının altını çizse de Müftü Bilgili personelden yardım dekontlarını istedi. 


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