Samanyolu Haber /Ekonomi / "AKP'nin ampulünü yakacak bile para kalmadı cepte" /03 Ekim 2020 11:55

"AKP'nin ampulünü yakacak bile para kalmadı cepte"

Döviz fiyatlarına bakmayan bakan elektrik zammını da 'canı istediği için' mi yaptı?

SHABER3.COM

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında elektriğe yapılan yüzde 5.57 oranındaki zammı eleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum" ifadesini hatırlatan Muratoğlu, "Dolar fiyatındaki artışların bizim hayatımızda yeri olmadığına karar verdiğine göre canı istedi diye elektriğe zam geldi. Koskoca bakan, herhalde yalan söyleyecek değildi!" dedi.

Elektriğe gelen yüzde 5.75 oranındaki son zamla geçen 1 yılda gelen zam oranının yüzde 32.3'e ulaştığına dikkati çeken Muratoğlu, TRT payına gelen zammın da altını çizdi. "Ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı" diye Muratoğlu şu eleştirilerde bulundu:

"Güzel kardeşim senin iş bilmezliğinin faturasını ben niye ödüyorum? Var mı cevabı?Elektrik zamlarının ardındaki diğer bir giz, özelleştirmesi yapılan elektrik dağıtım şirketlerinin neredeyse hepsinin AKP'ye yakın işadamları tarafından alınması olmasın sakın?

Bakın bir kez daha anlatıyorum. Ülke ekonomisi bitik durumda… Senin dükkanının kapalı olması, ücretsiz izinli olarak eve gönderilmen, işsiz olman veya gelirinin olmaması kimin umurunda? Diğer ülkeler vatandaşlarının cebine nakit para koyarken bari cepteki son kuruşları da hayati tüketim kalemlerine
zam yaparak alma! AKP'nin sembolü ampulü yakacak elektrik parası kalmayacak milletin cebinde… Sonra kimin kafasına çay atacak çıkıp otobüsün üzerine?"

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