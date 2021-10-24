AKP'nin anketinden ilginç sonuçlar

Sabah gazetesi, AKP tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan anketin sonuçlarını aktardı.



Zübeyde Yalçın'ın aktardığına göre araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 aşı karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12'si ise aşıya güvenmiyor.



Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmeye rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.



Araştırma salgının ne kadar yaygın olduğu ve toplumun ne kadarını etkilediğinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Buna göre her iki kişiden birisinin ailesinde koronavirüsten hastalanan oldu.



Katılımcılara orman yangınları da soruldu. Üç kişiden biri, yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.