Samanyolu Haber /Politika / AKP'nin anketinden yine o iki isim çıktı /19 Aralık 2019 22:17

AKP'nin anketinden yine o iki isim çıktı

AKP'de yetkili bir ismin ifade ettiği ileri sürülen iddiaya göre AKP tarafından yapılan ankette ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmasına rağmen ikinci ve üçüncü sıralarda Ekrem İmamoğlu ile Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu ifadesi yer aldı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın masasındaki anketi AKP’nin etkili ve yetkili ismi Tarafsız Haber Ajansı’na anlattı. 

Ankete göre “en beğenilen siyasetçi” sorusuna verilen yanıtlarda Erdoğan yine birinci sırada. İkinci ve üçüncü sırada da değişiklik yok. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş izliyor. Ancak yetkili Erdoğan ve İmamoğlu’nun beğenilme oranı hakkında bilgi vermedi. Demirtaş için ise oranın yüzde 10 civarında olduğunu söyledi.

CUMHUR İTTİFAKININ OYU KAÇ?

Ankette Cumhur İttifakı’nın oy oranı da var. AKP’li yetkilinin aktardığına göre ittifakın oy oranı yüzde 50-52 oranında, yani seçimi kazanmaya yetecek düzeyde. Aynı yetkili AKP’nin oy oranının ise yüzde 35-40 düzeyinde olduğunu söyledi. Bu da MHP’nin oy oranının yüzde 10-17 aralığında olduğunu gösteriyor. AKP’li yetkili “Cumhur İttifakı’nın oyu demek Erdoğan’ın oyu demek” yorumunu da yaptı.

CHP’nin ve diğer partilerin ya da Millet İttifakı’nın oy oranına dair sorular yanıtsız kaldı.

ANKETTE “KÜLLİYE’YE GİDEN CHP’Lİ” İDDİASI DA SORULDU

Son ankette “Külliye’ye giden CHP’li iddiası” da soruldu. Katılımcıların yüzde 80’inin “kumpas” dediği belirtildi. AK Parti’li bir yönetici, “Yüzde 80 kumpas diyor. CHP’nin kumpası olarak görüyorlar. ‘Kemal Bey’e yaradı, Kemal Bey koltuğunu korumak için yapılan bir hamle’ diyorlar” dedi.

AKP’DEN KOPUŞLAR

Partiden kopuşlar da değerlendirildi. “AK Parti’ye kızanlar gidiyor” iddiasına “Kızan gitmez. Kızan Cumhurbaşkanı’na kızmıyor. Kızan bakanlara kızıyor, damada kızıyor, gruba kızıyor” yanıtı geldi.

“SALON” VE “MEYDAN” SİYASETÇİSİ AYRIMI

AKP’li yetkili siyasette “salon” ve “meydan” siyasetçileri olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan meydan siyasetçisi. Devlet Bahçeli meydan siyasetçisi. Ali Babacan ve Abdullah Gül ikisi de salon siyasetçisi, meydan siyasetçisi değil. Meral Akşener meydan siyasetçisi, Muharrem İnce meydan siyasetçisi. Kemal Kılıçdaroğlu ne meydan ne salon siyasetçisi. Ahmet Davutoğlu salon siyasetçisi ama meydan siyasetçiliği de var” yorumunu yaptı.

AKP'li yetkili Davutoğlu’nun parti çıkışını vatandaşın “doğru bulmadığını” öne sürerek, “Davutoğlu Konya’dan en az desteğe sahip” iddiasında bulundu.
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