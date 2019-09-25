AKP'nin ayrıcalıklı vakfına giden paralarda denetim yok





Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olan taşımalı eğitimdeki ısrarı Sayıştay’ın denetimlerine takıldı. Sayıştay’ın, “MEB 2018 Yılı Denetim Raporu”na göre, mevcut pansiyonların doluluk oranlarının düşük olmasına karşın taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrenci sayısı katlanarak arttı.



TAŞIMALI EĞİTİME 2.5 MİLYAR TL

Birgün’ün haberine göre, bakanlığın hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, 2013 yılında 825 bin 90 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısının 2018 yılında 1 milyon 338 bin 672’ye yükseldiğini belirtti. Taşımalı eğitim için MEB’in kasasından çıkan tutar da 2013 yılından 2018 yılına kadar iki buçuk kat arttı. Rapora göre, Bakanlık 2018 yılında taşımalı eğitim için 2.5 milyar TL harcadı.





MAARİF’E AKTARILAN PARA DENETİMSİZ

MEB bütçesinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kurulan Maarif Vakfı’na aktarılan para da Sayıştayın incelemelerine takıldı. Yurt dışındaki Türk okullarının devralınması amacıyla kurulan vakfa bakanlık bütçesinden 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 498 milyon TL aktarıldığını bildiren Sayıştay, buna karşın vakfın yönetiminde MEB’den ve Maliye Bakanlığından temsilcilerin yer almadığını vurguladı. Vakfın kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması amacı ile profesyonel denetimi olanaklı kılacak koşulların yaratılması gerektiğinin altı çizildi.





ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ DENETLENMEDİ

MEB’in, engelli bireylerin eğitime erişimlerinin desteklenmesi kapsamında yürütülen hizmetler için ayrılan kaynakları etkin kullanmadığı da Sayıştayın raporlarına yansıdı. Bireylerin özel eğitime ihtiyaç duyup duymadığının belirlenmesi amacıyla yapılan incelemelerin objektif standartlara göre yapılmadığına dikkati çeken Sayıştay, MEB’in bu konudaki ihmaline ilişkin şunları sıraladı:





Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince verilen destek eğitimlerinin, destek eğitim programlarında belirtilen içerikte fiilen verilip verilmediğinin kontrolünün sağlanamadığı,

Destek eğitimleri sonucu edinilen kazanımların değerlendirilmesinde güçlü bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulamadığı, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince bu alanda denetim işlevinin yeterince kullanılmadığı görülmektedir.





ŞAHSA ÖZEL KADRO

Sayıştay denetçilerin MEB’e ilişkin en çarpıcı tespitlerinden biri de müfettiş kadrolarının şahsa bağlı kadro haline dönüştürüldüğüne yönelik tespit oldu. Denetim raporunda, Bakanlık bünyesinde yer alan teftiş mekanizmalarına yönelik etkin bir sistem oluşturulamadığı vurgulanarak, bu durumun eğitim ve öğretimde nitelik sorunlarına yol açtığı bildirildi.