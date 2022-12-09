AKP'nin başörtüsü Anayasa teklifi Meclis’te

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Anayasa değişiklik teklifimizi 336 milletvekilinin imzasıyla sunuyoruz” dedi.







AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, beraberindeki kadın milletvekilleriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.





Zengin, yaptığı açıklamada, “Bizim bu konuya yaklaşımımız siyasi bir perspektiften değildir. Başörtüsü ile ilgili düzenleme ancak anayasa ile güvence altına alınır. Tersine olması hukukun mantığına aykırıdır. Gelin bu Anayasa değişikliğine destek verin. Mesele çözümse referandum olmadan çözelim” ifadelerini kullandı.