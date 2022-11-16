AKP'nin başörtüsü teklifinde hangi maddeleri değiştirecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunması beklenen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" dedi.







Öte yandan, anayasa değişikliği teklifinin ayrıntıları da belli oldu. Anayasanın 24. ve 42. maddelerinde 3 fıkra değişecek.







ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı Twitter hesabından yayımladığı bir video ile kamu kurumlarında başörtüsünü ‘yasal güvence’ altına almak için Meclis’e kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından, CHP grubu tüm vekillerin imzasıyla söz konusu teklifi dün Meclis Başkanlığı’na sunmuştu.





Resmi adı ‘Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi’ olan teklifte, “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” ifadeleri yer almıştı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise grup toplantısında adeta el yükselterek, “Bugün Türkiye’nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele artık kalmamıştır" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak “Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım” şeklinde konuşmuştu.





Anayasa Madde 24:

Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.







Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.





Anayasa Madde 42:





Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.





Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.





Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.





Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.





İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.





Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.