AKP'nin becerikli rektörünün son marifeti ortaya çıktı: Eşine iş, kendine ek maaş

Pamukkale Üniversitesi’nde eşine yaptığı kıyaklar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla görevden alınan eski rektör Hüseyin Bağ’ın kendisine ekstra maaş ödemesi sağladığı ortaya çıktı. Üniversitenin yüzde 73 ortak olduğu Pamukkale Teknokent Yönetici Şirket’e kendisini genel müdür olarak atayan Bağ, bu sayede aylık 11 bin lira ek kazanç sağladı. Ayrıca üniversitede bir öğretim üyesi de genel müdür yardımcısı yapıldı ve ona da aylık 9 bin lira ekstra maaş bağlandı.





Bağ’ın kendine bağladığı ek maaş Sayıştay raporlarına da yansıdı. Üniversiteye ilişkin hazırlanan 2019 yılı denetim raporunda bu duruma yer verildi. Yapılan bu uygulamanın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı olduğu ifade edildi. Bu kanuna göre rektörün ve öğretim üyesinin kazandığı bu paranın usulsüz olduğu dile getirildi.









ARSIZLIĞIN BÖYLESİ





Raporda, 2019 yılı itibariyle rektörün ve öğretim üyesinin toplam 20 bin TL maaş aldığı vurgulandı. Bağ’a ödenen 11 bin TL bu yılın nisan ayında durduruldu. Rektörün bu konuya ilişkin savunmasında kendisini lisans derecesinde üniversite mezunu olma taşımayla savunduğu ifade edildi.





“Araştırmacı ve idari personel olarak yarı zamanlı görev alacakların kurumlarından izinli, sürekli olarak istihdam edileceklerin de kurumlarınca aylıksız izinli sayılmaları gerekmektedir” denilen raporda, şunlara dikkat çekildi: “Her iki durumda da rektörün ve üniversitede görevli öğretim üyesine Pamukkale Teknokent Yönetici Şirketi’nden mevcut unvanları ile görev almaları uygun olmayacaktır. Her ne kadar rektöre ödenen maaş 2020 yılı içinde durdurulmuş olsa da öğretim üyesine ödenen genel müdür yardımcılığı maaşı devam etmekte olup, bununla birlikte 2019 yılı içerisinde genel müdür ve genel müdür yardımcılığı için rektör ile öğretim üyesine yapılan ödemeler için herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu itibarla 2019 yılı için Pamukkale Teknokent Yönetici Şirketi’nde rektör ve öğretim üyesinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunamayacakları gibi bu görevlerinden dolayı maaş da alamayacakları değerlendirilmektedir.”





GÖREVDEN ALINMIŞTI





Hüseyin Bağ, ilk önce eşi Derya Bağ’ı enstitüde sekreter yapmıştı. Tepkiler üzerine bu görevden alınan Derya Bağ için Hüseyin Bağ daha sonra adrese teslim ilan açmıştı. Olayın ardından YÖK Denetleme Kurulu ilk olarak Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açarak görevden uzaklaştırmıştı. Daha sonra ise Bağ’ın rektörlük görevi sonlandırılmıştı.