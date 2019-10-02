AKP'nin bedelli askerlik yapan milletvekilleri terhis oldu

Askerlik hizmetini yapmadan milletvekili seçilen AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 21 günlük bedelli askerliklerini tamamladılar.





Anayasa değişikliği ile seçilme yaşı düşürülürken milletvekili olabilmek için askerlik yapmış olma koşulu da kaldırılmıştı. Askerlik yapmadan milletvekili seçilen Büyükgümüş ile Özboyacı, Meclis’te, 2018’de kabul edilen bedelli askerlik yasasından yararlanmak üzere 15 bin lira yatırarak başvurmuştu.





Kırıkkale Lüleburgaz’da bululan 65. Mekanize Piyade Tugayı’nda, 21 günlük bedelli askerlik yapan iki milletvekili, önceki gün terhis oldu.







