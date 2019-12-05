Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin belediye enkazı /05 Aralık 2019 20:44

AKP'nin belediye enkazı

Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen belediyelere SGK’dan icra geldiği ve SGK’nın borç yapılandırmasına yanaşmadığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’nin CHP’li belediyeleri çalıştırmamakta kararlı olduğunu söyledi.

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Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen belediyelere SGK’dan icra geldiği ve SGK’nın borç yapılandırmasına yanaşmadığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP’nin CHP’li belediyeleri çalıştırmamakta kararlı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin AKP’den aldığı belediyelere SGK’dan icra geldiğini belirterek, SGK’nın yapılandırmaya yanaşmadığını söyledi. Torun, yaptığı yazılı açıklamada AKP’nin belediyeleri çalıştırmamakta kararlı olduğunu belirterek, AKP’den alınan belediyelerin borç batağında olduğuna dikkat çeki.

Konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) AKP dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AKP, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor” diyen Seyit Torun, AKP’den aldıkları belediyelerin borç batağında olduğunu söyledi.

Torun, “O zaman alacağını istemeyen devletin kurumları şimdi belediyelerimizi icraya veriyor, devletin kurumları başka bir kamu kurumunu iflasa sürüklüyor. Bu kamu düzeni açısından son derecede tehlikeli ve son derecede vahim bir adımdır” diye konuştu. Seyit Torun, birçok AKP’li belediyenin bugün de borç batağında olduğunu ama hiçbir kamu kurumunun AKP belediyelerine borç takibi yapmadığını belirtti.

SGK YAPILANDIRMA YANAŞMIYOR 

Seyit Torun şöyle devam etti:“Bugüne kadar alacağı olduğunu hatırlamayan SGK, belediyeler AKP’den bize geçince alacağını hatırladı. Yapılandırma ve başka çözümlere de yaklaşmayan SGK, belediyeleri zor durumda bırakacak, çalışamaz hale getirecek yöntemler deniyor. Belediyeye icra göndererek hem başkanı itibarsızlaştırmak istiyor hem de belediyenin gelir kaynaklarını kesiyor. Bu tamamen siyasi bir karardır. Belediyelerimiz halkın kurumlarıdır. Halkın seçtiği temsilcileri zora sokarak, halkın belediyelerini işlemez hale getirerek aslında CHP’li belediye başkanı cezalandırılmıyor, halk cezalandırılıyor. Bizim belediye başkanlarımız elbette israfa, talana dur diyor. Elbette kamunun 1 kuruşunun üzerine kimse yatmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim belediye başkanları ayrıca 1 kuruşuna kadar AKP’den kalan borçları da ödeyecek. Ama bizi iflasa sürüklemek insafsızlığını da görüyor ve isyan ediyoruz. Hele hele SGK’nın uyguladığı çifte standardı hiç kabul etmiyoruz.“

BELEDİYELERİMİZE KREDİ VERİLMİYOR

Seyit Torun ayrıca, kamu bankalarının AKP’li belediyelere kolay kredi verirken CHP belediyelerine kredi vermediğini de söyledi. Torun, bu konuda şunları kaydetti: “Kamu bankalar, İller Bankası da çifte standart uyguluyor. Bu kurumlar halkın kurumları, belediyeler de halkın belediyesi. Bu yolla halk cezalandırılıyor. Belediyelerimiz devletin kredi ve hibe hizmetlerinin birçoğundan şartları en iyi biçimde yerine getirse de, projeleri iyi hazırlansa da faydalanamıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyeleriyiz. Belediyelerimizin önünde TC ibaresi var. Başka ülkenin belediyesi değiliz. AKP iktidarını ve Saray’ı bunu hatırlamaya davet ediyorum. Kişiler gidici, kurumlar kalıcıdır. Kimse kurumları yıpratmasın. Kimse halkı cezalandıramaz.” 
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