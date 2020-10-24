AKP'nin bir fiyaskosu daha: 'Bağımlılıkla Mücadele' hedefi tutturulamadı

Sentetik uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alan Türkiye’de, Bağımlılıkla Mücadelede yaşanan zafiyet verilere yansıdı. 2020 yılında Bağımlılıkla Mücadele eğitimi verilmesi planlanan 171 bin 525 gencin yalnızca 46 bin 500’üne ulaşıldı.





Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi verilerine göre, Türkiye’de her geçen yıl artan uyuşturucu kullanımı tehlikeli boyutlara ulaştı. UNODC 2019 yılı verileri, sentetik uyuşturucu kullanımı sonucunda yaşanan ölümlerde Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını ortaya koydu. Türkiye’de “Uyuşturucu ile mücadele” konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, belirlediği hedeflere ulaşamadı.









MÜCADELE İÇİN 1,4 MİLYON TL





Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 yılı bütçesinin bir bölümünü, “Bağımlılıkla Mücadele” programı için ayırdı. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için “Bağımlılığın Önlenmesi” çalışması başlatıldı. Çalışma çerçevesinde, “Gençlerin alkol, tütün ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirilmesi” için 171 bin 525 gence ulaşılarak eğitim verilmesi planlandı. Bu kapsamda 444 gençlik çalışanına, “Eğitici eğitimi” verildi. Bakanlık, “Bağımlılıkla Mücadele” programı için 2020 yılı bütçesinden ayırdığı 2,9 milyon TL’nin 1,4 milyon TL’sini yılın ilk yarısında harcadı.





GENÇLERİN YÜZDE 27’SİNE ULAŞILDI





Bağımlılıkla Mücadele eğitimi için 2019 yılında 263 bin 573 gence ulaşılırken 2020 yılında bu hedef 171 bin 525 olarak belirlendi. Ancak 2020 yılında ulaşıldığı tahmin edilen genç sayısı 46 bin 500 olarak kayıtlara geçirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe Teklifi’nde yer alan verilere göre, “Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi kapsamında ulaşılması planlanan gençlerin yalnızca yüzde 27’sine ulaşılabildi.





YURT HEDEFİ OLMADI





Bağımlılıkla Mücadele için belirlediği hedefe ulaşamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Yeni açılacak yurt kapasitesi” hedefini de tutturamadı. Bakanlık, 2020 yılında üniversite öğrencilerine hizmet verecek toplam 97 bin 495 kapasiteli yurtlar açmayı planlarken hedefin 2020 yılı gerçekleşme tahmini 45 bin 942 oldu.