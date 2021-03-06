AKP'nin bir türlü açıklamadığı Çin aşısının fiyatını Rus'lar açıkladı

HERKES ALIŞ FİYATINI AÇIKLIYOR, TÜRKİYE AÇIKLAMIYOR





Batılı ülkeler hangi aşıdan ne kadar aldığını, tek doz-çift doz fiyatını, pazarlık aşamalarını ve toptan alış fiyatlarını net şekilde sürekli açıklıyor ancak Türkiye aşıyı ne kadara alındığını açıklamaktan geri duruyor.





Örneğin AB, Pfizer/BioNTech aşısını yaklaşık 16 dolardan, AstraZeneca'yı ise 1.78 euro'dan alıyor.





AB Komisyonu, tüm ülkeler için aşı pazarlıklarını yürütüyor.





Bu arada, zaman geçip üretim arttıkça da aşı fiyatları düşüyor.

Rus haber ajansı Sputnik, en çok bilinen aşıları karşılaştırdı. Rus aşısının ağır corona vakalarına karşı yüzde 100 koruma sağladığını öne süren ajans, aşıların tek doz fiyatlarını ise şu şekilde duyurdu:Moderna 37 dolar,dolar, Sinopharm 20 dolar, Pfizer 19.5 dolar Novavax 16 dolar, Johnson&Johnson 10 dolar, Sputnik V 10 dolar, AstraZeneca: 10 dolar.Türkiye'nin Sinovac aşısını kaç dolardan aldığı ise bilinmiyor.