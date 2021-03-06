Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin bir türlü açıklamadığı Çin aşısının fiyatını Rus'lar açıkladı /06 Mart 2021 19:49

AKP'nin bir türlü açıklamadığı Çin aşısının fiyatını Rus'lar açıkladı

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden FAZ, Rus aşısıyla ilgili yaptığı bir haberde, Türkiye’nin de satın aldığı Çin'in Sinovac aşısının dozunun kaç lira olduğunu da deşifre etti.

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Rus haber ajansı Sputnik, en çok bilinen aşıları karşılaştırdı. Rus aşısının ağır corona vakalarına karşı yüzde 100 koruma sağladığını öne süren ajans, aşıların tek doz fiyatlarını ise şu şekilde duyurdu:

Moderna 37 dolar, Sinovac 29.7 dolar, Sinopharm 20 dolar, Pfizer 19.5 dolar Novavax 16 dolar, Johnson&Johnson 10 dolar, Sputnik V 10 dolar, AstraZeneca: 10 dolar.

Türkiye'nin Sinovac aşısını kaç dolardan aldığı ise bilinmiyor.

HERKES ALIŞ FİYATINI AÇIKLIYOR, TÜRKİYE AÇIKLAMIYOR

Batılı ülkeler hangi aşıdan ne kadar aldığını, tek doz-çift doz fiyatını, pazarlık aşamalarını ve toptan alış fiyatlarını net şekilde sürekli açıklıyor ancak Türkiye aşıyı ne kadara alındığını açıklamaktan geri duruyor.

Örneğin AB, Pfizer/BioNTech aşısını yaklaşık 16 dolardan, AstraZeneca'yı ise 1.78 euro'dan alıyor.

AB Komisyonu, tüm ülkeler için aşı pazarlıklarını yürütüyor.

Bu arada, zaman geçip üretim arttıkça da aşı fiyatları düşüyor.
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