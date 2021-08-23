Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne 'Yeni Çökme Planı' deşifre oldu /23 Ağustos 2021 10:31

AKP'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne 'Yeni Çökme Planı' deşifre oldu

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nde Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından ilginç bir yazı kaleme alarak, AKP'nin Boğaziçi Üiversitesi'ne 'Yeni Çökme Planı' deşifre etti.

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Yetkin, Naci İnci'nin atanmasına ilişkin olarak, "Eğitim çevrelerinde konuşulanlara göre peşinen gösterilen tepkilere rağmen Erdoğan’ın İnci’yi ataması kimilerine göre 'kimse bana ne yapacağımı söyleyemez' tütünden bir inat. Bu çevrelere göre Erdoğan’ın adayı baştan beri İnci idi. Sonra AK Parti içinde -sadece milletvekilleri değil- bazı lobiler harekete geçti ve Bulu’yu atadı. Ancak ne Bulu ne de YÖK Başkanı Yekta Saraç süreci Erdoğan’ın istediği gibi idare edebildi, ikisi de görevden alındı" dedi.

Yetkin, şöyle devam etti:

"Başka çevrelere göreyse inat değil taviz; 2019 yerel seçimlerinde sarsılan AK Parti tabanını bir arada tutma çabası için verilen iç tavizlerin bir parçası. Tıpkı 2020 yazında bir şekilde geçiştirilen kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi taleplerinin, 2021’de Erdoğan’ın Milli Görüş’teki abilerinden Oğuzhan Asiltürk’ün bastırmasıyla yerine getirilmesi türünden bir uzlaşma sinyali.

Bu çevreler, Erdoğan tarafından Boğaziçi’ne kurulan Hukuk ve İletişim fakültelerine olan atamalara bakılması gerektiğini söylüyorlar. Üniversitenin İngilizce eğitim ölçütleri de fiilen değiştirilerek AK Parti (hatta MHP dahil, Cumhur İttifakı) kadrolaşmasının bu iki fakülteden başlatılacağını öne sürüyorlar. Elimde henüz daha somut bilgi olmadığı için hangi AK Partili ismin yakınının, nereye, nasıl atanacağı belli olan isimleri veremiyorum ama siz M.P.O. harflerini bir kenara yazın lütfen."
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