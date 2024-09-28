Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin çift maaşlı ismine terfi üstüne terfi /28 Eylül 2024 11:49

AKP'nin çift maaşlı ismine terfi üstüne terfi

KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı olduğu dönemde Bereket Sigorta'nın yönetim kuruluna atanarak çift maaş aldığı ortaya çıkan AKP'nin bilinen isimlerinden Rüveyda Çiftçi, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı görevine terfi etti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kocakaya, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle bayrağı yeni genel müdür yardımcısı Rüveyda Çiftçi'ye teslim etti.

ÇİFT MAAŞLI İSME YENİ GÖREV

Kamu görevinin yanı sıra ‘huzur hakkı’ adıyla binlerce lira kazandığı ortaya çıkan AKP'li isimler teri üstüne terfi ediyor.

2022 yılında KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı olduğu dönemde Bereket Sigorta'nın yönetim kuruluna atandığı ve çift maaş aldığı ortaya çıkan Rüveyda Çiftçi, yeni görevine başladı.

Genel müdür yardımcılığı görevine yükselen Çiftçi'nin 2022 yılında çift maaşlı hayat sürdüğü ortaya çıkmıştı.
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