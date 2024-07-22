AKP'nin Çin sevdasının sebebi ne? 20 milyar liradan vazgeçiyor!

İKTİDARIN ÇİN AŞKI NEDEN?

Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

AKP elektrikli otomobil üretici Çin'li firmaları ülkeye çekebilmek için ithalat ve gümrük vergisini kaldırmıştı. Daha bir yıl önce TOGG üretimi üzerinden yerli ve millilik hamaseti sergileyen AKP'nin aldığı bu karar özellikle yerli üreticiyi, yabancı firmalarla rekabet edemez hale getiriyor.Şimdi benzer bir süreç E-Ticaret yasası üzerinden işlemek üzere. Gazeteci İbrahim Kahveci katıldığı Kırmızı Çizgi programında, AKP'nin bu hamlelerinin sebeplerine dair dikkat çekici bir açıklama yaptı."Elektrikli otomobil bakıyorsunuz, TOGG bakıyorsunuz fakat sonradan bir görüyorsunuz ki, çinli elektrikli otomobil firmalarına ithalat ve gümrük vergisini kaldırıyoruz yerli firmaları bitiriyoruz. Şimdi aynı şeyi Trendyol üzerinden yapılıyor. Çin'li Alibaba üzerinden Trendyol yerli piyasada hakimiyeti ele geçiriyor. Bugün vergi paketine baktığınızda boş eve bile vergi konulduğu konuşuluyor ancak bir kaç firmanın sadece lisans bedelinden 70-80 Bin liralık indirim yapılması bence büyük bir rakam."