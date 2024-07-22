Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Çin sevdasının sebebi ne? 20 milyar liradan vazgeçiyor! /22 Temmuz 2024 16:58

AKP'nin Çin sevdasının sebebi ne? 20 milyar liradan vazgeçiyor!

AKP ekonomi yönetimi yerli üretici korumayı amaçlayan e ticaret yasasını değiştiriyor. Gazeteci İbrahim Kahveci'ye göre bu yasanın değiştirilmesinin sebebi ise AKP'nin Çin sevdası.

SHABER3.COM

AKP elektrikli otomobil üretici Çin'li firmaları ülkeye çekebilmek için ithalat ve gümrük vergisini kaldırmıştı. Daha bir yıl önce TOGG üretimi üzerinden yerli ve millilik hamaseti sergileyen AKP'nin aldığı bu karar özellikle yerli üreticiyi, yabancı firmalarla rekabet edemez hale getiriyor.

Şimdi benzer bir süreç E-Ticaret yasası üzerinden işlemek üzere. Gazeteci İbrahim Kahveci katıldığı Kırmızı Çizgi programında, AKP'nin bu hamlelerinin sebeplerine dair dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İKTİDARIN ÇİN AŞKI NEDEN?

Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli otomobil bakıyorsunuz, TOGG bakıyorsunuz fakat sonradan bir görüyorsunuz ki, çinli elektrikli otomobil firmalarına ithalat ve gümrük vergisini kaldırıyoruz yerli firmaları bitiriyoruz. Şimdi aynı şeyi Trendyol üzerinden yapılıyor. Çin'li Alibaba üzerinden Trendyol yerli piyasada hakimiyeti ele geçiriyor. Bugün vergi paketine baktığınızda boş eve bile vergi konulduğu konuşuluyor ancak bir kaç firmanın sadece lisans bedelinden 70-80 Bin liralık indirim yapılması bence büyük bir rakam."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:18:02