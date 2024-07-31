Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin çöktüğü dünya devi Aydınlı Grup Hazine'ye devredildi /31 Temmuz 2024 17:14

AKP'nin çöktüğü dünya devi Aydınlı Grup Hazine'ye devredildi

Türkiye'de ve yurt dışında 690 adet mağazaya sahip Aydınlı Grup'a ait 12 marka hakkında hazineye devredilme kararı alındı. AKP'nin 15 Temmuz sonrası çöktüğü şirket aynı zamanda Pierre Cardin, Polo ASSN ve Cacharel gibi Dünya markalarının da lisans hakları sahibi durumunda.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022 yılında vefat eden Mustafa Şevki Kavurmacı ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olarak bilinen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını verdi.

Aydınlı Grup'taki 12 şirketin bütün olarak müsaderesinin yasal olarak mümkün ve gerekli olduğu vurgulanarak tüm şirketlerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi.

15 Temmuz sonrası birçok büyük firma gibi AKP iktidarınca el konulan Aydınlı Grup, 2017'den bu yana TMSF tarafından atanan kayyım aracılığıyla yönetiliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında 700'e yakın mağazası bulunan tekstil devinin 5 bin civarında çalışanı var. Aydınlı Grup, U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel'de lisans sahibi olarak biliniyor.
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