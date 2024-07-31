AKP'nin çöktüğü dünya devi Aydınlı Grup Hazine'ye devredildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2022 yılında vefat eden Mustafa Şevki Kavurmacı ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olarak bilinen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını verdi.





15 Temmuz sonrası birçok büyük firma gibi AKP iktidarınca el konulan Aydınlı Grup, 2017'den bu yana TMSF tarafından atanan kayyım aracılığıyla yönetiliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında 700'e yakın mağazası bulunan tekstil devinin 5 bin civarında çalışanı var. Aydınlı Grup, U.S. Polo Assn, Pierre Cardin ve Cacharel'de lisans sahibi olarak biliniyor.



Aydınlı Grup'taki 12 şirketin bütün olarak müsaderesinin yasal olarak mümkün ve gerekli olduğu vurgulanarak tüm şirketlerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi.