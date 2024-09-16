Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin darbe çıkarmaya çalıştığı teğmen yemini AKP'den bile eski: Görüntüleri de çıktı /16 Eylül 2024 15:37

AKP'nin darbe çıkarmaya çalıştığı teğmen yemini AKP'den bile eski: Görüntüleri de çıktı

Başta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’ye yakın isimlerin ‘darbeci’ diyerek hedef aldığı Kara Harp Okulu’ndaki genç teğmenlerin okuduğu yemin metninin 1995 yılından beri yapıldığı ortaya çıktı. O yeminin görüntüleri sosyal medyada 12Punto tarafından yayınlandı.

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Başta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’ye yakın isimlerin ‘darbeci’ diyerek hedef aldığı Kara Harp Okulu’ndaki genç teğmenlerin okuduğu yemin metninin 1995 yılından beri yapıldığı ortaya çıktı.

ATTIKLARI SLOGAN NEDENİYLE HEDEF OLDULAR

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra bir grup teğmenin kılıç çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı eşliğinde ettikleri yemin AKP iktidarının hedefinde ve hala gündemdeki yerini koruyor.

ERDOĞAN ‘BUNLARI TEMİZLEYECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Teğmenleri hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olay ile ilgili “Bu kılıçlar kime çekildi? Kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz” diyerek bir ‘tasfiye’ sinyalini vermişti.

YEMİN 1995 YILINDAN BERİ YAPILIYOR

Bununla birlikte yeni teğmenlerin törenden sonra ettiği yeminin, yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı. 12punto yazarı ve gazeteci Müyesser Yıldız, o görüntüleri, ilk kez ve okuyan M.S’nin devre arkadaşı emekli subay avukat Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu’ndan temin etti. İşte tartışmalı yeminin ilk kez okunduğu 1995 yılına ait görüntüler…


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