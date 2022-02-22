Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin dolar barajı Putin’in hamlesi ile yıkıldı /22 Şubat 2022 12:37

AKP'nin dolar barajı Putin’in hamlesi ile yıkıldı

Hükumetin 20 Aralık’tan beri dolar kuru için uygulamaya çalıştığı 13.65 barajı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri tanıyan açıklaması sonrasında aşıldı. Dolar, 13.86 liraya kadar yükselirken, altın da rekor tazeledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri Donetsk ve Luhansk’ı tanıdığını açıklaması ve Rus tanklarının ülkeye girişi piyasaları sarstı. Petrol ve altın fiyatlarında yükseliş görülürken Türk lirası değer kaybetti.

DOLARDA YENİ REKORLAR YOLDA
18.40 seviyelerine kadar çıktığı 20 Aralık günü AKP Hükumeti’nin uygulamaya baladığı kur korumalı mevduat ile 11 liranın altına çekilen ve sonrasında 13.65’te sabitlenen dolar kuru, Putin’in açıklamaları sonrasında 13.65 barajını geçerek 13.86 liraya kadar yükseldi. Euro ise 15.60 lira seviyesine kadar çıktı.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Güvenli liman olarak görülen petrol ve altına yoğun talep nedeniyle yükselişe geçti. Putin’in Ukrayna’daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında gram altın 842 TL’ye yükselerek son iki ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın ise bin 395 TL’den satılmaya başladı. Cumhuriyet altını ise 5 bin 557 TL’den satılmaya başlandı. Yıl başında 77 dolar olan brent petrol de bugün 97,6 dolar seviyesi görüldü.
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