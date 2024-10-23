AKP'nin düşmanlığını yorumladı: 'Hastalıklı bir şey bu, ideolojiyle, siyasetle açıklanamaz'

Türkiye medyasındaki ‘nefret’ söylemine dikkat çeken Herkül Milas, “Benim yaşadığım şok, ölümden sonra Türkiye’de yapılanlar ve söylenenler. Gerçekten çok tuhaf şeyler söyleniyor. Yani hasım sayılan, düşman kabul edilen insana bile söylenmeyecek şeyler söyleniyor. Bu benim için bir şoktu, hiç beklemiyordum; bu kadarını beklemiyordum. Bu, Türkiye’nin hastalıklı bir döneme girmiş olduğunu gösteriyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hastalıklı bir durum.” ifadelerini kullandı.







TR724’te yayınlanan ‘Medya’da bugün’ programına konuk olan Herkül Milas’ın konuyla ilgili açıklamasından ilgili bölümler şöyle:





Ben Atina’da yaşıyorum. Son iki üç gündür sürekli benden Fethullah Gülen’in ölümüyle ilgili sorular geliyor, gazetelerden, radyolardan. Ben de iki gündür sürekli yazı yazıyorum ve bana sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bana sordukları bir soru; nasıl oluyor da Türkiye’de Fethullah Gülen’e karşı böyle bir çatışma esiyor’ sorusunu soruyorlar. Bu konuda şaşkınlar.





Aslında bu konuda ben de şaşkınım. Yunanistan’da gazeteler bu konuya ağırlık verdi. Televizyonlar, radyolar bu konuyu tartışıyor. Tabi Türkiye’de tanıtıldığı şekilde değil, çok farklı tanıtıyorlar. Dünyada söylenenleri söylüyorlar. Fakat benim yaşadığım şok, ölümden sonra Türkiye’de yapılanlar ve söylenenler. Gerçekten çok tuhaf şeyler söyleniyor. Yani hasım sayılan, düşman kabul edilen insana bile söylenmeyecek şeyler söyleniyor. Bu benim için bir şoktu, hiç beklemiyordum; bu kadarını beklemiyordum.





Bu, Türkiye’nin hastalıklı bir döneme girmiş olduğunu gösteriyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Hastalıklı bir durum. Düşman saydığın bir insan ölüyor ama böyle şeyler söylenmez. Patolojik bir şey, hastalıklı bir şey bu. Bu ideolojiyle, siyasetle falan açıklanacak bir şey değil. Nasıl bir hastalıktır bu bilmiyorum. Histeri diyebiliriz. Bilmiyorum, bir uzmana sormak gerekir.





Çok şaşırdım. Tarihde böyle şeyler gördük mü bilmiyorum; onu da düşünüyorum. Bu şekilde bir hınç, düşmanlık… Hasmın öldürülmesi, hapsedilmesini gördüm ama bu şeklini ben ilk defa görüyorum.



