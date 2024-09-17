AKP'nin ekonomi söylemi lafta kaldı: Bütçe açığı hızlı büyüyor

Yeni açıklanan bütçe sonuçları, iktidarın “ekonomi toparlanıyor” ve “tasarruf” söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını gösterdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesine göre Ağustos 2024’te, Ağustos 2023’e kıyasla gelir yüzde 12 artışla 690.7 milyar lira, gider yüzde 45.8 artışla 820.3 milyar lira olurken açık 129.6 milyar liraya ulaştı. Bütçe Ağustos 2023’te 51.3 milyar lira fazla vermişti. Bu kapsamda vergi geliri yüzde 6.2 artışla 576.7 milyar lira, faiz gideri yüzde 11.4 artışla 97 milyar liraya çıktı. Yılın ilk sekiz ayında ise OcakAğustos 2023’e kıyasla gider yüzde 84.1 artışla 6 trilyon 227 milyar lira, gelir yüzde 75.2 artışla 5 trilyon 253 milyar lira ve açık yüzde 153.9 artışla 973.6 milyar lira oldu. Yine ilk sekiz ayda, vergi geliri yüzde 69.7 artışla 4 trilyon 402 milyar lira, faiz gideri yüzde 91 artışla 764 milyar liraya çıktı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre diğer ayrıntılar şöyle:



Yurttaşın sırtındaki ÖTV 104.1 milyar TL’den 128.2 milyar TL’ye çıktı. Ağustosta vergi gelirlerindeki ÖTV payı yüzde 22.2. Geçen yıl ağustosta 161.1 milyar TL olan kurumlar vergisi geliri bu yıl 20.4 milyar liraya kadar düştü. İlk sekiz ayda gelir vergisi 398.1 milyar TL’den 875.8 milyar TL, kurumlar vergisi 473.3 milyar TL’den 500.6 milyar TL, dahilde alınan KDV 285.4 milyar TL’den 602.9 milyar TL, ÖTV 512.7 milyar TL’den 871.7 milyar TL, ithalde alınan KDV 550.5 milyar TL’den 860.1 milyar TL’ye yükseldi.



PARA ‘SARAYLARA’

Temmuzda 417.6 milyon TL olan örtülü ödenek harcamaları ağustosta 1.6 milyar TL’ye çıktı. Sekiz aylık dönemde ise 8.1 milyar TL’ye ulaştı. Oysa geçen yılın tamamında 6.4 milyar TL’ydi.



Yine tasarruf kararlarına karşın temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri ağustosta 218.3 milyon TL, sekiz ayda 1.7 milyar TL’ye ulaşarak, 1.6 milyar TL olan bütçe başlangıç ödeneğini aştı.



Görevlendirme giderleri sekiz ayda 738.5 milyar TL oldu. Elektrik Üretim AŞ’ye, ağustosta 20 milyar TL, sekiz aylık dönemde 138.8 milyar TL aktarıldı.



Cumhurbaşkanlığının sekiz aylık bütçe harcaması 8.3 milyar TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 65.5 milyar TL harcadı. Ayrıca Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Sonra bu ödenek 3.1 milyar TL’ye çıkarıldı. 8 aylık harcaması ise 2.5 milyar TL’ye ulaştı.