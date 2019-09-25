AKP'li emekli general milletvekilinin evinde kanlı sabah

AKP Milletvekili emekli general Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah milletvekilinin tabancasıyla yaşamına son verdi. Kadirova’nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla’ya “Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum” dediği öğrenildi.





“KARDEŞİMİN İNTİHAR ETMESİNİ GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR DURUM YOKTU”







Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre Milletvekili Ünal’ın evinde rahatsız olan eşine bakmak için 1 yıldır bulunan Nadira’nın yanı sıra ev işleriyle ilgilenen başka bir Özbek çalışan da bulunuyor.

Nadira Kadirova'nın ölümü ailesi tarafından şüpheli bulunuyor







Kadirova’nın intiharıyla ilgili yetkililer sessiz kalırken ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, Sözcü’ye şunları söyledi: “Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48’de milletvekili Ünal’a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi’ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50’de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye’de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp’taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00’da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz.”





Kardeş Muhammet Ali Kadirova, olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu ve Adli Tıp’taki işlemlerin hızla yapıldığını ve kendilerine intiharla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.









VEKİL ÜNAL SESSİZ







AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.