AKP'nin eriyen oyları bakın hangi partilere gidiyor

Son anket sonuçlarını değerlendiren MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'nin kendini toparlayamaması halinde 10 puanlık seçmenin İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne gideceğini söyledi.





MAK Danışmanlık ve Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Biz10'dan Zeynep Uzun'a son anket sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.





Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nin oylarının düşük olmasına partilerin yeni kurulmuş olmasına bağlayan Kulat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da uyarıda bulundu.





AKP'den yaşayacağı 12.9 puanlık seçmenin en az 10'unun İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne geçeceğini söyleyen Kulat, şu ifadeleri kullandı:





"KURULUŞ KORONAVİRÜS SALGININA DENK GELDİ"





"Şimdi bu partilerin oy oranları neden düşük diye soruyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim DEVA Partisi'nin adını bilenlerin oranı bile yüzde 5'lerde şu an. Neden böyle? Çünkü kuruluş süreci koronavirüs sürecine geldi. Ali Babacan yayınlara çok çıkamadı. Ama süreç çok yeni olduğu için DEVA Partisi'nin durumu şimdiki durumu bu. Gelecek Partisi'nin durumu da aynı şekilde, onlar da yeni bir süreç yaşıyor."





"AKP OYLARI İYİ PARTİ, GELECEK PARTİSİ VE DEVA'YA GİDECEK"





"Önümüzdeki süreçte 12.9'luk seçmenin en az 10 puanı, eğer AKP kendini toparlayıp bu seçmeni geri alamazsa, CHP'ye gidemeyeceğine göre, gidebileceği 3 parti var: İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi."