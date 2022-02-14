Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin eseri: -5 derecede ucuz yağ ve pirinç kuyruğu /14 Şubat 2022 17:35

AKP'nin eseri: -5 derecede ucuz yağ ve pirinç kuyruğu

Niğde’de yurttaşlar, ucuz yağ ve pirinç alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) satış noktasında soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

SHABER3.COM

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO)  ucuz ayçiçeği yağ ve pirinç satışları sürüyor. Yurttaşlar da piyasadan daha ucuza yağ ve pirinç alabilmek için TMO’nun satış noktaları önünde saatlerce bekliyor. TMO’nun Niğde’deki satış noktasının önünde de bugün uzun kuyruklar oluştu. Niğdeliler, yağ ve pirinci ucuza alabilmek -5 derecede kuyrukta bekledi.

Gazetepencere'nin ANKA'dan aktardığı habere göre CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Bu yurttaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar… Hükümet bu durumdan utansın biraz bence" dedi.

"HÜKÜMET BU DURUMDAN UTANSIN"
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün TMO'nun önündeyiz. Bu vatandaşlar, yağ ve pirinç kuyruğunda. Ucuz yağ ve pirinç almak için -5 derecede kuyrukta bekliyorlar. Daha önce hükümet, ‘Sizin döneminizde yağ kuyrukları var, mazot kuyrukları var, akaryakıt kuyrukları var’ diyordu. İşte geldiğimiz günümüzde vatandaşlar yağ kuyruğunda. Zam geleceğini duyduklarında petrolde mazot ve otogaz kuyruğunda. Taneyle domates, biber alır hale gelmişiz; memleketin son durumu, vatandaşın son durumu. Hükümet bu durumdan utansın biraz bence." 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin eseri: -5 derecede ucuz yağ ve pirinç kuyruğu Sonraki Haber >>

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Erdoğan’a sert sözler! “Hesaplaşacağız”

Kim Aydınlatır Karanlıkları

Kim Aydınlatır Karanlıkları

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

6 muhalefet lideri bir araya geldi

6 muhalefet lideri bir araya geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:24