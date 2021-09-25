Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin eski anketçisi: Cumhur İttifakı seçim kazanamaz, 17 puanlık bir kitle var /25 Eylül 2021 14:30

AKP'nin eski anketçisi: Cumhur İttifakı seçim kazanamaz, 17 puanlık bir kitle var

Tayyip Erdoğan’ın eski anketçisi ve AKP'nin bir zamanlar 'sosyal medya trollüğü'nü yapan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, HDP dışarıda tutulduğunda Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın oylarının başa baş olduğunu açıkladı. Uslu, “İktidarın kendi performansıyla artık yeni seçmen kazanamayacağı anlaşılıyor. O nedenle başka partileri de ittifaka dahil ederek büyümeyi deneyecektir” dedi.

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AKP’de milletvekilliği yapan Zeynep Karahan Uslu’nun eşi olan ve şu an CHP'ye danışmanlık hizmeti veren anketçi İbrahim Uslu, partilerin oy oranlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

ERDOĞAN YENİ PARTİLERİ İTTİFAKA DAHİL EDECEK

Bir TV programına katılan Uslu, “Cumhur İttifakı’nın yapacağı şey ittifakı büyütmek. Erdoğan aslında geçen yıldan bu yana bunu yapıyor. Geçen yıl Kasım, Aralık aylarında DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’yle arka arkaya bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmeler yeniden hızlanabilir. İktidarın kendi performansıyla artık yeni seçmen kazanamayacağı anlaşılıyor. O nedenle başka partileri de ittifaka dahil ederek büyümeyi deneyecektir” dedi.

YÜZDE 17 CUMHUR İTTİFAKININ YANINDA YER ALMAYACAK

Masasındaki anketlerle ilgili de bilgi veren Uslu, “HDP’yi dışarda bıraktığınız zaman neredeyse başa baş gözüküyor. Bazı araştırmalarda Millet İttifakı birkaç puan önde görünüyor. HDP 12 puan civarında gözüküyor. Orada aslında asla Cumhur İttifakı’nın yanında yer almayacak 17 puanlık bir oy potansiyeli var. Bu nedenle Cumhur İttifakı’nın genişlemekten başka çaresi yok” yanıtını verdi.

HDP’NİN KİLİT PARTİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

HDP’nin yer alacağı ittifak tarafıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Uslu, “HDP’nin kilit parti olduğunu başından beri düşünmüyorum, aksini söylüyorum. Çünkü nerede kilit parti olacak? Parlamentoda mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi? Parlamentoda herkes kendi oyunu alacak milletvekilini çıkaracak. Sonra parlamentoda ittifak yaparlar yapmazlar onu bilemeyiz.” dedi.

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