Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerin eski gözdesi Hamidiye'ye 'resmi boykot' dalga dalga yayılıyor /02 Ekim 2019 12:36

AKP'lilerin eski gözdesi Hamidiye'ye 'resmi boykot' dalga dalga yayılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye suyuna boykot uygulayan kamu kuruluşlarına yenilerinin eklendiği ortaya çıktı.

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RS FM canlı yayınında konuşan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, 'Kültür ve Sanayi Bakanlıkları ile Milli Saraylar İdaresi ve Vakıfbank’ın da Hamidiye ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını' açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki olan ve yer hizmetlerini yürüten TGS’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye su ile yaptığı anlaşmayı sonlandırması sosyal medyada tepkilere sebep olmuştu.

Balyalı, kamu kurumlarının Hamidiye ile sözleşmelerini Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesi sonrası sonlandırdığını söyledi:

BAKANLIKLAR DA ALMIYOR

“Bu İmamoğlu’na karşı bir can acıtma operasyonu. Birçok kamu kuruluşu Hamidiye ile ilişkisini ya sözleşmesi bittiği için, ya da sözleşmesinin ortasındayken sonlandırdı. Bunun tek sebebi Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasıdır. Yıllar boyunca Hamidiye suyu almışlar. Seçimle birlikte sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok. 250’den fazla çalışan var. 1902 yılından beri su üretiyor. İstanbul için de çok ciddi bir değer. Temiz ve kaliteli su sunan bir kuruluş. Mesela Kültür Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar vazgeçti Hamidiye almaktan. Vakıfbank su almayı bıraktı. Bunun negatif bir kampanya olduğundan başkası aklımıza gelmiyor.”

BAYİLİK TALEBİ ARTTI

Balyalı, buna rağmen vatandaşların Hamidiye’ye olan ilgisinin arttığını ve İstanbul’un her yerinden bayilik için kendilerine talep geldiğini anlattı:

“Çağrı merkezine gelen istek ve çağrılarda 3 kat artış var. İstanbul’un her yerinden bayilik için başvurular var. Geçmiş döneme göre işbirliği yapılan tedarikçiler, bayiler hep siyasi gerekçelerle dağıtılmış. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Tamamen bir anlayış farklılığı var. Hamidiye su kötüyse pahalıysa geçmişte de öyleydi. 23 Haziran’dan sonra ne değişti? Belediye Başkanı değişti sadece…”

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