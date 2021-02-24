Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin F-35 lobicisi 'yolsuzluk zanlısı' çıktı /24 Şubat 2021 13:42

AKP'nin F-35 lobicisi 'yolsuzluk zanlısı' çıktı

AKP'nin F-35 programına geri dönmek için lobi şirketi Arnold&Porter ile yaptığı anlaşmaya şirket adına imza atan eski diplomat ve Hırvatistan eski Dışişleri Bakanı Miomir Zuzul'un ülkesinde yolsuzluk ile suçlandığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker’in aktardığına göre diplomasi ve siyaset kökenli bir isim olan Miomir Zuzul, Dayton Barış Anlaşmaları’nın müzakere sürecinde yer aldı. Washington’da Hırvatistan Büyükelçisi, ülkesinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı sırasında 2004-2005 yıllarında yolsuzluk iddialarıyla itham edilen Zuzul, Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre kamuya ait ilaç şirketi Pliva’nın özelleştirme ihalesinde, şirketin ABD’li firmaya satılmasını telkin etmekle suçlandı.

6 AYLIK LOBİ İÇİN 750 BİN DOLAR ÖDENDİ, SÖZLEŞME UZATILABİLİR 

Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader, kabinesindeki kendine yakın bir isim olan Zuzul’a sahip çıksa da Zuzul görevi bıraktı. Zuzul  daha sonra Parlamento da iktidar oylarıyla aklandı.  Ancak Başbakan Sanader daha kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle tutuklanıp hapis cezasına mahkum oldu.

“ÜCRET TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK”

Toker, ABD’li lobi şirketiyle yapılan anlaşmanın, Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil etmekte etkisi olup olmadığını belli olmadığını belirterek “Bu arada önemli bir detay: Sözleşme, ikinci bir altı aylık uzatmaya açık. Temmuz sonuna kadar Türkiye F-35 programına dahil edilmezse, Arnold&Porter ile SSTEK arasındaki sözleşme yenilenebilecek. 750 bin dolarlık ücret ise tekrar değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin F-35 lobicisi 'yolsuzluk zanlısı' çıktı Sonraki Haber >>

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

Gelecek Partisi: Burası çok önemli!

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

İstanbul'un göbeği: Yağ bardakla, bebek bezi taneyle satılıyor

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Mars'a inişin görüntüsü geldi

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Cihat Yaycı: Bilezik takılı koç boynuzu resmi getir dedik, getiremediler ihraç ettik

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Boeing 777'nin motoru alev aldı, aynı model uçaklar dünya çapında yere indirildi

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Özlem Zengin: Talimatla hamile kalıyorlar

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Nedim Şener: HDP'ye oy veren 6 milyon kişi bize kurşun yağdırıyor demektir

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Cem Uzan'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Homeoffice Mars heyecanı

Homeoffice Mars heyecanı

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:54