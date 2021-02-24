AKP'nin F-35 lobicisi 'yolsuzluk zanlısı' çıktı

Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker’in aktardığına göre diplomasi ve siyaset kökenli bir isim olan Miomir Zuzul, Dayton Barış Anlaşmaları’nın müzakere sürecinde yer aldı. Washington’da Hırvatistan Büyükelçisi, ülkesinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı sırasında 2004-2005 yıllarında yolsuzluk iddialarıyla itham edilen Zuzul, Hırvatistan medyasında yer alan haberlere göre kamuya ait ilaç şirketi Pliva’nın özelleştirme ihalesinde, şirketin ABD’li firmaya satılmasını telkin etmekle suçlandı.







6 AYLIK LOBİ İÇİN 750 BİN DOLAR ÖDENDİ, SÖZLEŞME UZATILABİLİR





Hırvatistan Başbakanı Ivo Sanader, kabinesindeki kendine yakın bir isim olan Zuzul’a sahip çıksa da Zuzul görevi bıraktı. Zuzul daha sonra Parlamento da iktidar oylarıyla aklandı. Ancak Başbakan Sanader daha kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle tutuklanıp hapis cezasına mahkum oldu.





“ÜCRET TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK”







Toker, ABD’li lobi şirketiyle yapılan anlaşmanın, Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil etmekte etkisi olup olmadığını belli olmadığını belirterek “Bu arada önemli bir detay: Sözleşme, ikinci bir altı aylık uzatmaya açık. Temmuz sonuna kadar Türkiye F-35 programına dahil edilmezse, Arnold&Porter ile SSTEK arasındaki sözleşme yenilenebilecek. 750 bin dolarlık ücret ise tekrar değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.