Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin fikri ne ise zikri de o /05 Ağustos 2020 00:26

AKP'nin fikri ne ise zikri de o

Cezaevi sayısında rekora koşan Türkiye şimdi de “yerli ve milli” elektronik kelepçeyle evleri cezaevine dönüştürmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank e-kelepçeyi gururla tanıttı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “5 yılda 94 cezaevi inşâ ettik.” beyanından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli ve milli elektronik kelepçeleri tanıttı. 

Elinde kelepçelerle objektiflere gülümseyerek poz veren Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) mevzuatı uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar başarılı bir ihale yapılamadığını belirterek bunun ilk örneğini elektronik kelepçe ile başardıklarını söyledi.

“KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN İHTİYACIMIZI GÖRECEĞİZ”

1 Ocak 2021’de itibaren elektronik kelepçelerin Türkiye’de üretileceğini belirten Varank, “Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz.” dedi. 

Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde kelepçeleri üreten Bilişim Vadisi’ndeki Ortem firmasını ziyaret etti. 

Firmanın Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman’dan bilgi alan Varank, elektronik kelepçelerin prototiplerini inceledi.

Varank, denetimli serbestlik uygulamalarında Türkiye’de elektronik kelepçe kullanıldığını belirterek, şu ana kadar elektronik kelepçelerin tamamının yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal edildiğini belirtti.

2018 yılı temmuz ayından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank'ın elektronik kelepçeyi böyle tanıttı. 

“ELEKTRONİK KELEPÇE YERLİLEŞMEYE EN GÜZEL ÖRNEK”

İlk numunelerin eylül ayında teslim edileceğini kaydeden Varank, “Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak. Bakanlığımızın diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye’de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz.” diye konuştu.

355 CEZAEVİ, 232 BİN HÜKÜMLÜ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 gün önce 8 Ekim 2019 itibarıyla Türkiye’de toplam 355 cezaevi olduğunu, bu cezaevlerinde 232 bin 342 hükümlü ve 48 bin 752 tutuklunun yer aldığını dile getirmişti. 

Gül 5 yılda 94 yeni cezaevi inşa ettiklerini açıklamıştı.
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