Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin gasp ettiği kız yurdu, madde bağımlılarının meskeni haline geldi /22 Kasım 2021 15:03

AKP'nin gasp ettiği kız yurdu, madde bağımlılarının meskeni haline geldi

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi’ne yakın olduğu için hukuksuzca gasp edilen 848 yurtlardan bir tanesi Antalya'da madde bağımlılarının ve mekansızların meskeni haline geldi.

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Antalya'da 15 Temmuz bahanesi ile gasp edilen yurtlardan bir tanesi Antalya'daki 3 katlı yurt binası, madde bağımlılarının ve bimekan şahısların meskeni haline geldi. Durumdan rahatsız olan mahalle halkı ise, “Çocuklarım çok korkuyor. Markete gidiyorum, o sırada çocuklarıma zarar verebilirler. Güzelim şehrin ortasında böyle bir şey olmaması lazım. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum” diyerek önlem alınmasını istedi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı yurdun içerisinde bulunan malzemeler ise hırsızlar tarafından adeta yağmalandı. Yurdun bahçe kısmında bulunan çatının bazı demir direkleri hırsızlar tarafından kesilince çatı yarıya kadar yattı. Yıkılması an meselesi olan çatı büyük tehlike saçarken, yurdun odaları ise madde bağımlısı şahıslar tarafından yurdun içerisinde bulunan kapı ve yataklar ile perdelenerek yaşam alanı haline getirildi. Yurt içerisinde çok sayıda şırınganın bulunduğu görüldü. Önlem alınarak yurdun tamamen kapatılmasını isteyen mahalle sakinleri, korku içerisinde yaşadıklarını belirttiler.


“Ben çöp atmaya gidemiyorum”


Yurda her gün girip çıkanların olduğunu belirten Filiz Tutun, “Madde kullananlar giriyor, her türlü insan giriyor. Alkol kullananlar da var. Geçende birisi benim balkonumda uyumuş. Çocuklarım çok korkuyor. Yemek istiyorlar. Tamam ben veriyorum. Markete gidiyorum, o sırada çocuklarıma zarar verebilirler. Bunun önüne geçemiyoruz. Başvurularımıza cevap veren olmadı. Güzelim şehrin ortasında böyle bir şey olmaması lazım. Korkuyorum. Ben çöp atmaya gidemiyorum. Akşamları içeriden sesler geliyor. Uyuyamıyoruz. Ateş yakıyorlar. İtfaiye ekipleri geliyor her akşam. Bunlar benim çocuklarıma da zarar verecekler diye korkuyorum. Burada her iş yapılıyor. Çocuklarım etkileniyorlar. Kapatılmasını istiyorum. En son kimse kapatmazsa ben kendim kapatacağım. ” diyerek tepki gösterdi.



“Gelen çaldı, giden çaldı”

Turan Kınacı ise, “Burası çok güzel bir yerdi. Kız  yurduydu. Kapatılınca daha farklı değerlendirilebilirdi. Gelen çaldı, giden çaldı. Hiçbir şey bırakmadılar. Pencerede demirlere varana kadar çalındı. Tinercilerin ve madde kullananların merkezi oldu. Bisiklet çalanlar buraya geliyor. Biz karışamıyoruz. Karışsak bıçaklanırız diye korkuyoruz. Yangın da çıkarıyorlar. Biz tamamen kapatılmasını istiyoruz. Dört tarafının tuğla ile örülmesi lazım” dedi.

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