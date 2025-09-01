Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Gazze için düzenlediği etkinliğe 53 kişi katıldı: Milletvekilleri bile gitmedi /01 Eylül 2025 09:47

AKP'nin Gazze için düzenlediği etkinliğe 53 kişi katıldı: Milletvekilleri bile gitmedi

AKP Çorum'da “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeselini izletti. 30 bin kişilik alanın seçildiği etkinliğe sadece 53 kişi katıldı. Etkinliğe AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz dahi katılmadı.

SHABER3.COM

AKP, tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan “Gazze İçin Perde Açılıyor” belgeseli, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle izleyici karşısına çıkıyor. Bu etkinlikler kapsamında bu seferki adres Çorum oldu.

30 BİN KİŞİLİK ALAN SEÇİLDİ
Halktv'de yer alan habere göre AKP Çorum Gençlik Kolları Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı belgeselin açık hava gösterimi için hazırlıklarını tamamladı. Açık hava gösterimi için 30 bin kişi kapasiteli Kadeş Barış Meydanı tercih edildi.

MEYDAN BOŞ KALDI AKP'Lİ VEKİLLER BİLE GİTMEDİ
Sözcü'de yer alan habere göre 30 bin kişilik alana sadece 53 kişi katıldı. Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Perde Açılıyor" programına AKP'li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katılırken, AKP Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve AKP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ise programa katılmadı.
