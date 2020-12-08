Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin gizlediği fiyat artışı market fişiyle deşifre oldu /08 Aralık 2020 15:14

AKP'nin gizlediği fiyat artışı market fişiyle deşifre oldu

Ekonomik kriz halkı günden güne tüketiyor. Ucuzcu marketlerde bile gıda fiyatları son 11 ayda yüzde 27 oranında arttı. TÜİK’in gizlediği fiyat artışını market fişi gözler önüne seriyor.

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TÜİK gizlese de gıda fiyatlarındaki değişim halkın cebini yakıyor. Ucuzcu marketlerde bile gıda fiyatları yüzde 27’yi buldu. Sosyal medyada paylaşılan alışveriş fişi karşılaştırmaları ile bu durum net bir şekilde ortaya konuyor.

85.55 LİRALIK GIDALARIN FİYATI 108.55 TL’YE ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören bu fişlerden birisi de ocak ve aralık aylarında ucuz marketlerden biri olan A101’den yapılan alışveriş karşılaştırması oldu. Ocak ayında yapılan gıda harcamalarının tutarı 85.55 lira iken aralık ayında alınan aynı gıdalar için ödenen tutar ise 108.55 liraya çıktı. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 27’ye yaklaştı.

SIVI YAĞ 25 TL’YE YÜKSELDİ
Ocak ayında 7.95 TL olan yumurta 12.95 TL’ye, 10.50 tl olan çay 11.90’a, 3.45 olan kahve 4.50’ye, 16.95 olan sıvı yağ 24.90’a, 2.75 TL olan makarna 3.45’e, 5.25 olan un 7.75’e, 12.95 TL olan zeytin 13.75’e, 19.25 olan peynir 21.95’e, 3.75 olan süt ise 3.95 TL’ye yükseldi.
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