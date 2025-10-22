Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'gizli' elektrik zammı fena çarpacak: Zam yüzde 130'u bulacak /22 Ekim 2025 08:46

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı fena çarpacak: Zam yüzde 130'u bulacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın 45 milyon kişiyi direkt ilgilendiren gizli elektrik zammı getireceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, "Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, yüzde 130’a varan oranlarda zam geliyor" dedi.

SHABER3.COM

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceği gizli elektrik zammını kamuoyuna açıkladı.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!

Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.

Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;

Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek."

"AKP'NİN ELEKTRİK ZAMMI 45 MİLYON VATANDAŞI ÇARPACAK"
"Peki nasıl?" sorusunu yanıtlayan Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; 

Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.

Zamdan etkilenecek hane sayısı: 15 Milyon

Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 45 Milyon

Sonuç: AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'nin 'gizli' elektrik zammı fena çarpacak: Zam yüzde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:47