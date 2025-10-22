AKP'nin 'gizli' elektrik zammı fena çarpacak: Zam yüzde 130'u bulacak

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceği gizli elektrik zammını kamuoyuna açıkladı.





Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:





"45 Milyon vatandaşa gizli elektrik zammı!





Apartmanların ortak kullanımındaki elektrik faturalarına -asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma, %130’a varan oranlarda zam geliyor.





Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı;





Binadaki dairelere bölüştürüldüğünde, kimi binalarda daire başına %10, %15, %20 oranında gizli zam yapılması demek."





"AKP'NİN ELEKTRİK ZAMMI 45 MİLYON VATANDAŞI ÇARPACAK"

"Peki nasıl?" sorusunu yanıtlayan Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:





"EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere;





Apartman, kooperatif ve siteler, 2025 yılı toplamında ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3 bin kilovatsaati aşarsa, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8.000 TL’yi geçerse, ortak elektrik sayaçları devasa bir zamla karşılaşacak.





Zamdan etkilenecek hane sayısı: 15 Milyon





Zamdan etkilenecek kişi sayısı: 45 Milyon





Sonuç: AKP’nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası, 45 milyon vatandaşı daha çarpacak!"