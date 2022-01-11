Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'nin göz bebeği inşaatta batık krediler 200 milyar TL'ye yaklaştı /11 Ocak 2022 09:39

AKP'nin göz bebeği inşaatta batık krediler 200 milyar TL'ye yaklaştı

AKP'nin büyük önem verdiği inşaat sektörü aldığı kredileri ödeyememe durumuyla karşı karşıya. İnşaat, batık kredilerde imalat sektörünü zirveden indirdi. Bankalar, verdiği milyarlarca lirayı toplayamama riskiyle karşı karşıya.

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Türkiye’nin büyüme için uzun dönem umut bağladığı inşaat sektöründe kriz derinleşiyor. İnşaatlar için kesenin ağzını açan bankalar şimdi verdiği milyarlarca liralık krediyi toplayamama riskiyle karşı karşıya. Bankalarda kullandığı krediyi en fazla batıran sektörler arasında inşaat, imalat sanayi sektörünü sollayarak zirveye oturdu. Kasım 2021 döneminde inşaat sektöründe batık kredi oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 artışla 30 milyar 290 milyon TL’ye yükseldi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Kasım 2021 verilerine göre Kasım 2021’de bankaların sektörlere kullandırdığı toplam nakdi kredi miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 trilyon 170 milyar TL artışla 4 trilyon 944 milyar liraya yükseldi. Bankaların batık kredi oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 150 milyar 305 milyon liradan 159 milyar 943 milyon liraya yükseldi.

Yakın izlemedeki krediler 450 milyar liraya yükselirken bu kredilerin bir bölümünün gelecek 3-4 ayda donuk alacağa dönüşeceği ve bu miktarın 200 milyar liraya doğru gideceğine dikkat çekiliyor.

PERAKENDE İKİNCİ OLDU

BDDK’nin verilerine göre en fazla kredi batıran sektörler ise şöyle:

- Miktar olarak en fazla krediyi son bir yılda inşaat sektörü batırdı. Toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmeti sektöründe takipteki kredi miktarı 23 milyar 774 milyon lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 24 milyar 110 milyon liraydı. Perakende sektörü takipteki kredinin en fazla olduğu ikinci sektör oldu.

- 2020 Kasım döneminde imalat sanayisinde takipteki kredi miktarı 27 milyar 832 milyon lirayken geçen yılın aynı döneminde bu miktar 23 milyar 417 milyon liraya indi. Bu rakamla imalat sanayisi en fazla takipteki kredi miktarı olan sektörler arasında üçüncü oldu.

- Turizm sektöründe son bir yılda batık kredi miktarı 785 milyon liralık artışla 8 milyar 262 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe takipteki kredi miktarı 6 milyar 901 milyon lira olurken tarım sektöründeki batık miktarı ise 4 milyar 416 milyon liraya çıktı.
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