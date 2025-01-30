AKP'nin hayali traktörü 246 milyon TL yedi

Sudan’da arazi kiralayıp tarım yapma projesi hayal olan Tarım- Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ‘Elektrikli Traktör’’ projesi de paraları buharlaştırdı. Pakdemirli tarafından 2019 yılında tanıtımı yapılan ancak daha sonraki Bakan Vahit Kirişçi’nin rafa kaldırdığı elektrikli traktör projesi devlete 246 milyon liraya mal oldu. Traktörün test sürüşünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapmıştı. Sayıştay, 246 milyonluk zarar belirlerken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Sorumlular hesap vermeli” dedi. Çiftçilerin maliyetini düşürme hayaliyle 2019’da Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Girişim ortaklığında kurulan ve hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyen ZY Traktör şirketine 246 milyon 751 bin lira aktarıldığı belirlendi.





SADECE 3 TANE ÜRETİLDİ

CHP’li Akay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Ayda 100 adet elektrikli traktör üretilmesi planlandı ancak sadece 3 adet üretildi. Ziraat Bankası tarafından şirkete kuruluş aşamasında 59 milyon 950 bin lira, daha sonra da 186 milyon 801 bin lira aktarıldı” diye konuştu.





İşte AKP iktidarının özeti

CHP’li Akay şunları söyledi: “Bu hayali proje 22 yıllık AKP iktidarının özetidir. Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 784 milyar liraya ulaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2.3 milyon çiftçi var ve hepsi de borçlu. Çiftçileri desteklemek için kurulan banka paraları buharlaştırılıyor. Sorumlular hesap vermeli, havaya uçan milli sermayemizin hesabı sorulmalı.”