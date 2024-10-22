Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin hukuksuzluklarına AİHM'den yine ceza çıktı: 230 başvuru karara bağlandı /22 Ekim 2024 14:23

AKP'nin hukuksuzluklarına AİHM'den yine ceza çıktı: 230 başvuru karara bağlandı

AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ByLock kullanımı gibi gerekçelerle Türkiye’ye karşı açılan 230 davada yine ihlal kararı vererek toplamda 1 milyon 37 bin euro (38 milyon 500 bin Türk lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası açılan davalarda 230 kişinin yaptığı başvuruda “hak ihlali” kararı verdi. Mahkeme, başvuruculara 5000 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Velev'de yer alan habere göre avukat Kadir Öztürk’ün sosyal medya hesabından duyurduğuna göre; AİHM, Darbe girişimi sonrası ByLock kullandığı, sendikaya üye olduğu gibi iddialarla tutuklanan toplam 223 başvurucunun makul şüphe olmaksızın tutuklandığını belirterek manevi tazminat ile gider ve masraflar bağlamında 5.000 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

İkinci olarak, olayların meydana geldiği zamanda hakim ya da savcı olan başvurucuların, talepleri olmaksızın farklı yargı çevrelerine ya da aynı yargı çevresi olmak üzere uzak şehirlere nakledilmeleri bir kısmının da kıdemlerinin düşürülmesine ilişkin davada AİHM, bu işlemlere ilişkin HSK kararına bir itiraz yolu bulunmadığını ve yargı mensuplarının başka bir yere nakledilme biçimlerinin yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ile bağdaşmadığını belirterek ilgili başvurucular için 2500 ile 2000 euro arasında tazminat ödenmesine hükmetti.
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