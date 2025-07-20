AKP'nin ihale şampiyonu LİMAK'a büyük şok: Barcelona'ya milyonlarca euro ödeyecek!

Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden olan İspanyol temsilcisi Barcelona, 31 Ocak 2023’te imzalanan sözleşme ile stadyumu Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarını Türk şirketi Limak Holding'e devretti.





Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak Holding'in stadyumu gelecek sezonun başlarında İspanyol temsilcisine teslim etmesi beklenirken, inşaat sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle teslim tarihinde değişikliklere gidildi.





STADYUM YETİŞMEDİ, BARCELONA İSYAN ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre dünyanın önde gelen spor gazetelerinden Marca, stadyumun 10 Ağustos'ta yapılması planlanan Joan Gamper Kupası'na hazır hale getirilemeyeceğini belirterek, inşaat çalışmalarının zamanında tamamlanamadığını ve henüz stadyum için Belediye Meclisi'nden gerekli lisansların alınmadığını duyurdu.





İspanyol kulübü için en büyük sıkıntı ise, Şampiyonlar Ligi formatına göre bir kulübün tüm ilk tur maçlarını aynı stadyumda oynaması gerekiyor. 16 Eylül'de oynanacak ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Camp Nou'nun yetiştirilemeyecek olması nedeniyle Katalan ekibi, dev organizasyonda oynayacağı 4 karşılaşmanın tamamında farklı bir stadyumda oynamak zorunda kalacak.





Barcelona Başkanı Joan Laporta, 2023 yılında yaptığı açıklamada stadyumun 2025-2026 sezonu öncesinde en az yüzde 70 seyirci kapasitesi ile hazır olacağını, bu durumun gerçekleşmemesi halinde ise Limak Holding'in yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurmuştu.





LİMAK'A 202 MİLYON EUROLUK FATURA

Kulüp ve Limak arasında imzalanan sözleşmede, stadyum inşaatının hedeflenen tarihten geç bitirilmesi halinde, geciken her gün için ceza ödemesi yapılacağına ilişkin bir madde bulunmakta.





Mevcut çalışmalar dikkate alındığında, Marca'nın haberine göre stadyumun 29 Kasım tarihinde açılması ve bu gecikme için Limak Holding tarafından 202 milyon Euro ödeme yapılması bekleniyor.





AKP'NİN İHALE ŞAMPİYONU

Limak Holding, Türkiye'de ve dünyada kamudan en fazla ihale alan 5 şirketten biri olarak biliniyor. Türkiye'de yapılan dev yatırımların ihalelerini alarak milyarlarca dolar gelir elde eden Limak, devam eden süreçte bu sektörlerdeki birimini yurt dışına taşımış ve çok sayıda uluslararası projenin ihalesini kazanmıştı.