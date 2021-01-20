Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'nin ihale zenginleri lüks jet yarışında /20 Ocak 2021 12:00

AKP'nin ihale zenginleri lüks jet yarışında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 18 yılda toplam 40 milyar Amerikan Doları (298 milyar TL) ihale verdiği Mehmet Cengiz lüks jetlerinden birini bir başka ihale rekortmeni Fettah Tamince'ye sattı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) gözde işadamlarından Mehmet Cengiz’in uzun menzilli iş jeti Falcon 7X’ini bir başka AKP'li isim olan işadamı Fettah Tamince’ye sattığı belirtildi. 

Cengiz 62 milyon dolara (461 milyon TL) satın aldığı lüks jeti Gulfstream 650’yi ise gelecek ay teslim alacak.

Cengiz Holding iştiraki Cengiz Havacılık, envanterindeki Falcon 7X özel jeti, Tamince'nin sahip olduğu RIXOS'a sattı. Cengiz İnşaat'ın liste satış fiyatı 47 milyon dolar olan Falcon 6X değil, 65 milyon dolar olan Gulfstream G650 siparişi verdiği ortaya çıktı.

SAATTE 953 KİLOMETRE HIZA ÇIKABİLİYOR

Cengiz Havacılık, hava taksi sektörüne 2008 yılında girdi. Cengiz'in ilk uçağı Dassault imalatı Falcon 2000LX oldu. Şirket 2018 yılında uzun menzilli üç motorlu Falcon 7X'i satın aldı. 

Cengiz'in, Fettah Tamince'ye sattığı TC-CMC tescilli 7X, 23.38 metre uzunluğa ve 26,21 metre kanat açıklığına sahip. 41 ülkede 270'in üzerinde Falcon 7X hizmet veriyor.

Geniş kabine sahip uçak standart olarak 14 yolcu kapasiteli. Saatte 953 kilometre hıza çıkabilen Falcon 7X, 15 bin 545 metre irtifadan uçabiliyor. İstanbul’dan kalktığında New York’a, doğuda ise Singapur'a doğrudan uçabiliyor. 7X'in standart donanımlı fiyatı yaklaşık 50 milyon dolar.

BODRUM'DA ORTAK İŞ YAPIYORLAR

Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding ve Rixos grubunun patronu Fettah Tamince'nin ortakları olduğu Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş’nin Cennet Koyu'nda 4 adet mendirek yapısı ile 2 adet plaj yapmayı planladığı öğrenildi. 

Proje alanı kültür varlıkları, tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içinde kalıyor.
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