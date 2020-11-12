AKP'nin ihtiyacına göre düzenleniyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun, Seçim Kanunu'nu “başkanlık sistemiyle uyumlu hale getirmek” maksadıyla yapılacak değişikliklere dair çalışmaları tamamladı.





AKP ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı kanun teklifinde “İttifaklar için seçim barajı, milletvekillinin bir partiden diğer partiye geçiş için bekleme süresi, Meclis'te grup kurmak için yeterlilik sayısı, dar bölge daraltılmış bölge seçim sistemleri, muhtarlık seçimlerinin yerel yönetim seçimleri ile değil başka bir günde yapılması” başlıkları öne çıktı.





HALKIN DEĞİL, AKP'NIN İHTİYAÇLARI GÖZETİLECEK





Mezopotamya Ajansı'na mülakat veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Seçim Kanunu'nda değişikliklerin AKP lehine olacağını belirtti.

Meclis’e henüz sunulmadığı için içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, ancak AKP’nin uzun süredir bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Tiryaki, “Türkiye’de siyasi partiler yasası ve seçim yasalarının değiştirilmesi gerekiyor. Fakat bugün yapılması düşünülen bu değişiklik var olan toplumsal ihtiyaçtan ziyade AKP’nin yaşadığı büyük oy kayıpları için bir alternatif arayışından kaynaklanıyor.” dedi.





CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARI DA SEÇİMİ KAZANMAYA YETMİYOR





AKP’nin son seçimde MHP ile kurduğu ittifak sayesinde iktidarını sürdürdüğüne dikkati çeken Tiryaki, ancak önümüzdeki seçimlerde AKP’nin ittifakla da önümüzdeki seçimlerde kazanamayacağını gördüğünü söyledi.





Seçim Kanunu değişikliğiyle iktidarın oyunu değiştirerek, seçimi kendi lehine çevirmeye çalıştığını dile getiren Tiryaki, “Eğer bu düzenleme toplumsal ve ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen bir çalışma olsaydı, muhalefet partileriyle de ortaklaşarak mesele çözülebilirdi. Nitekim, 2015 öncesinde seçim kanunlarıyla ilgili tüm siyasi partilerin katılımı ile Yüksek Seçim Kurulu’nda bir çalışma yürütüldü. Bu çalışma sonucunda ortak bir metin yapılmıştı. Gerçekten toplumun ihtiyacı karşılanmak istiyorsa o metinler üzerinden çalışma yürüyebilir.” ifadelerinde bulundu.





"AKP HİLELİ İŞLERİNİN İÇİNE İYİ BİRKAÇ ŞEY KOYARAK GÖZ BOYUYOR"





Kamuoyuna yansıyan düzenleme içerisinde yer alması beklenen Muhtarlık seçimlerine ilişkin düzenlemeye dair tüm siyasi partilerin bir eğilimi olduğunu dile getiren Tiryaki, “Ancak AKP’nin yaptığı şöyle bir şey var; bütün hileli işlerinin içine iyi birkaç bir şey koyarak, göz boyamaya çalışıyor. Onun dışındaki kamuoyuna yansıyan maddeler AKP’nin seçimi kendi lehine çevirmek için yürüttüğü hamleler.” dedi.





"DAR BÖLGEYİ ERDOĞAN KABUL ETMEZ"





Kanunda yer alan başlıklardan biri olan “dar veya daraltılmış bölge seçim sistemleri” düzenlemesine dair Tiryaki, şunları söyledi: “Muhtemelen dar bölge seçim sistemini yapmayacaklar. Dar bölge seçim sisteminde her seçim bölgesinden bir tane milletvekilinin seçildiği bir sistem anlamına geliyor. 600 milletvekili seçilmesi demek, Türkiye’nin 600 seçim bölgesine ayrılması ve her seçim bölgesinden bir milletvekili seçilmesi anlamına gelir. Bu bir ya da iki turlu olabilir. Böyle bir seçim olursa güçlü adaylar yarışacak, AKP ve başındaki Erdoğan’ın bunu istemeyeceği çok açık, çünkü kendisine biat edecek kişileri isteyecektir."





HDP Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki







DARALTILMIŞ BÖLGE BİR İHTİMAL





"Dolayısıyla daha çok daraltılmış bölge seçim sistemi olarak tartışılıyor." diyen Tiryaki, "Daraltılmış bölge seçim sistemi, 5 -6 ya da 10 milletvekilinin seçileceği bölgelere bölme şeklinde uygulanabilir. Bunda da muhalefetin büyükşehirlerdeki gücünü azaltmaya çalışacakları anlaşılıyor. Ancak bu bekledikleri sonucu vermeyebilir. Burada da çekindikleri bir şey HDP’nin bölgedeki gücü yüksek dolayısıyla AKP’nin bölgeden silinmesi gibi bir sonuç doğurabilir. Bunun üzerinde nasıl bir ayrıntılı çalışma yaptıklarını bilmiyoruz.” dedi.





YENİ PARTİLERİ ENGELLEME





Tiryaki milletvekillerinin başka bir partiye geçmesi ve ittifak içerisinde seçim barajının olması gibi düzenlemelerle AKP’nin yeni kurulan partileri engellemeye dönük bir hamle olduğunu kaydetti.





Tiryaki, “2018 seçimlerinden önce İyi Parti’nin seçime girip, giremeyeceği tartışılırken, CHP’li 20 milletvekili İyi Parti’ye geçmiş ve seçime girme yeterliliği elde etmişti. Daha sonra İyi Parti seçimleri kazansa da hükûmetin ön görmediği bir siyasi hamle olarak ortaya çıktı. AKP şimdi özellikle yeni kurulan partilerden çekindiği için diğer partilerden milletvekillerinin geçişini engellemek için böyle bir düzenlemeye gittiği anlaşılıyor. İttifak düzenlemesinde, ittifakta yer alan bir parti yüzde 1 oy alsa dahi bir bölgeden milletvekili seçilebilecek oy alırsa, vekil çıkarabiliyor. Bunu da engellemeye çalışıyor. İttifak içerisinde olmak, ittifak içerisinde barajı aşan partiler dışında diğer partilerin milletvekili çıkarmasını engellemek için bir girişim.” diye konuştu.





"MHP, İTTİFAK BARAJINA MESAFELİ"





İttifakta seçim barajı uygulamasının getirilmesi halinde bundan iktidar ortağı MHP’nin de etkileneceğini vurgulayan Tiryaki, “MHP’nin de bu baraj ile birlikte pek çok bölgede seçilecek oya ulaşmaması anlamına gelir. Bunu kendi içlerinde çözebileceklerini düşünüyorlar. MHP’nin milletvekillerini kendi partilerinden aday göstererek ama o zamanda hazine yardımı, alacakları oyların düşmesi, toplumsal desteklerin azalması gibi sonuçlar olacağı için MHP’nin buna çok yaklaşmadığı yönünde kulis söylentileri var.” diye belirtti.





Türkiye’deki yüzde 10 seçim barajına dair bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirten Tiryaki, “Çalışmalar olduğu yönünde kulis bilgileri var. Ancak şu an bir metin yok. AKP küçülüyor, ortağı ile birlikte alacağı oy oranının da düştüğü tüm kamuoyu araştırmalarında gözler önüne seriliyor. Bunu önlemek için şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu seçim sistemi değişikliklerini de böyle okumak gerekiyor.” dedi.



