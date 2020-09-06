Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin 'İmam Hatip' hesabı tutmadı /06 Eylül 2020 09:35

AKP'nin 'İmam Hatip' hesabı tutmadı

AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana uyguladığı 'dindar nesil' projesi, dini okullara olan ilginin her geçen gün daha da azalmasıyla hedefinden sapmış görünüyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan, “Örgün Eğitim İstatistikleri” eğitimdeki olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Eğitimde piyasalaşma sürecini ortaya koyan istatistiklere göre, genel ortaöğretimdeki özel okulların sayısı, devlet okullarının üzerine çıktı.

COVID-19 salgını ve ekonomik darboğaz, MEB’in örgün eğitim istatistiklerine de yansıdı. Bakanlığın 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin verileri, eğitimi piyasalaştıran hamlelerin karşılık bulduğunu ortaya koydu.


ÖZELE TEŞVİK SONUÇ VERDİ

BirGün Gazetesi'nin haberine göre,  2019-2020 döneminde özel ortaöğretim kurumu sayısı, 2018-2019 dönemine göre 305 arttı. Okul sayısındaki artışa karşın, özel liselerde eğitim gören öğrenci sayısı 25 bin 911 azaldı. Bakanlığın özel okullara yönelik teşvik politikası sonuç verirken 3 bin 176 olan özel ortaöğretim kurumu sayısı, 3 bin 65 olan resmi genel ortaöğretim sayısını geride bıraktı.

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranının yüzde 8,8 olduğu belirtildi. Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 17,7, ilkokul için yüzde 5,2 ortaokul için yüzde 6,3 ortaöğretim için de yüzde 13,1 olarak kaydedildi.

İMAM HATİPLER RAĞBET GÖRMEDİ

İktidarın, “Dindar nesil” projesinin en önemli unsuru olan imam hatip liselerine yönelik MEB’in tüm yönlendirme ve teşvik çalışmaları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da sonuç vermedi. 2019-2020 döneminde imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı geçen yıla göre 2 bin 343 azalırken genel liselerdeki öğrenci artışı 198 bin 530 oldu. Bir yılda açılan 27 yeni imam hatip lisesi ile imam hatip lisesi başına düşen öğrenci sayısı 153’e kadar düşürüldü. Genel lise başına düşen öğrenci sayısı ise 525 olarak gerçekleşti.

SÖZLEŞMELİ MODEL KALICILAŞTI

Eğitimde güvencesiz istihdamı kalıcılaştırdığı gerekçesiyle eleştirilen sözleşmeli öğretmenlik modelindeki ısrar da verilerde karşılık buldu. Bakanlık bünyesinde çalışan sözleşmeli öğretmen sayısı 101 bin 730’a yükseldi.

AÇIK LİSELER ÖĞRENCİ KAYBETTİ

İstatistikler, öğrencilerin açık liselerden uzaklaşma eğiliminde olduğuna işaret etti. Toplam 4 bin 114 öğrenci açık liselerden örgün eğitime geçiş yaparken en fazla öğrenci kaybeden açık lise türünün mesleki ve teknik eğitimde olduğu bildirildi. Açık liselerdeki öğrenci kaybına karşın açık ortaokullardaki öğrenci sayısının artması dikkati çekti. Açık ortaokullarda öğrenim görenlerin sayısı 2020 yılında önceki yıla göre 32 bin 884 arttı.


Öğrenci sayısı 18 milyon 241 bin 881

Örgün eğitim istatistiklerinde şu bazı veriler de öne çıktı:

¦ Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 435 bin’i erkek, 8 milyon 806 bin 881’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci eğitim alıyor.
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