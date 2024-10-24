AKP'nin imza attığı uluslararası insan kaçırma skandalı BBC'de

AKP iktidarının Kenya'dan kaçırarak Türkiye'ye götürdüğü 4 masum insan gündemdeki yerini koruyor. İbrahim Kalın'ın başkanlığını yaptığı Türk İstihbarat Teşkilatı (MİT) BM'nin koruması altındaki insanları Nairobi'de silah zoruyla kaçırmış, ardından Türkiye'ye götürmüştü. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından BBC gelişmeleri geniş bir haberle okuyucularına duyurdu.





İşte o haber:





Cuma günü Nairobi'de çok sayıda kişinin, biri hariç hepsi Türk vatandaşı olmak üzere kaçırıldığı bildirildi







Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kenya'dan dört mültecinin Türkiye'ye geri gönderildiği haberinden "derinden endişe duyduğunu" duyurdu.





Kenya Dışişleri Bakanlığı, dört kişinin Türkiye hükümetinin talebi üzerine ülkelerine iade edildiğini bildirdi.





Açıklama, cuma günü başkent Nairobi'de çok sayıda kişinin kaçırıldığına dair haberlerin ardından geldi.





BBC'ye konuşan bir İngiliz vatandaşı, kendisinin ve birkaç Türk vatandaşının maskeli kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.





Kendisini kaçıranlara İngiliz pasaportunun bir kopyasını gösterdikten sonra sekiz saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.





UNHCR yaptığı açıklamada, "Kenya Hükümeti'ni uluslararası yasal yükümlülüklerine uymaya ve özellikle sığınmacıları ve mültecileri, hayatlarının veya özgürlüklerinin tehdit altında olacağı bir yere gönderilmelerine yol açabilecek her türlü önlemden koruyan geri göndermeme ilkesine (mültecilerin zorla geri gönderilmesi) saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.





Kenya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dört kişiyi iade etme talebini, ülkenin Türkiye ile "güçlü tarihi ve stratejik ilişkileri" nedeniyle kabul ettiğini ve mültecilere "haysiyetle davranılacağı" konusunda kendilerine güvence verildiğini belirtti.





Dört kişinin, Türkiye ve dünya çapında takipçileri bulunan, lideri yeni ölen güçlü bir İslam cemaati olan Gülen hareketinin takipçileri olduğu düşünülüyor .





Gülen hareketi Kenya'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde bir okul ağı işletiyor.





Türkiye'de Hizmet olarak bilinen örgüt, 2016 yılındaki darbe girişiminden sorumlu tutulmuş, daha sonra terör örgütü ilan edilmişti.





Türk yetkililerden henüz iadeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.





BM'nin 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne göre mülteciler, yaşamlarının veya özgürlüklerinin ciddi şekilde tehdit altında olduğu bir ülkeye geri gönderilmemelidir.





Habere göre kaçırılma olayının ardından Kenyalı hukuk firması Mukele - Kakai, kayıtlı mülteci olan dört adam adına hareket ettiklerini ve havayollarını bu kişilerin uçağa alınmasına izin verilmemesi konusunda uyardıklarını söyledi.





BBC'nin gördüğü mektupta, bu kişiler "siyasi mağduriyetin kurbanları" olarak tanımlanıyordu.





Kenya hükümeti, "mülteci haklarının korunması ve geliştirilmesine sarsılmaz bir bağlılık" gösterdiğini ve "geri gönderilen kişilerin mahremiyetine ve gizliliğine bağlı kaldığını" belirtti.





İngiliz uyruklu Necdet Seyitoğlu, BBC'ye yaptığı açıklamada, Nairobi'nin farklı yerlerinden tanıdığı altı kişinin daha -hepsi Türk vatandaşı- aynı şekilde kaçırıldığını söyledi.





İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kenya'da yaşanan bir olayın ardından İngiliz bir adama ve ailesine konsolosluk desteği sağlıyoruz" dedi.





Kaçırılma olayıyla ilgili ihbarların ardından Kenya polisi BBC'ye yaptığı açıklamada, bir motosiklet sürücüsünün kaçırılmaya tanık olması üzerine "kaçırılma olayını" araştırdıklarını söyledi.





Raporda, iki aracın, içinde iki yolcu bulunan gümüş renkli bir sedan otomobili önden ve arkadan durdurarak engellediği belirtildi.





Polis sözcüsü Resila Onyango, "İki araçtan silahlı yaklaşık sekiz kişi çıktı, iki kişiyi araçtan çıkardı" ve onlarla birlikte uzaklaştı.





Ancak Uluslararası Af Örgütü Kenya sözcüsü, "Türkiye'den gelen yedi sığınmacının Kenya topraklarında kaçırıldığına dair haberlerden derin endişe duyuyorum" dedi.





BM Mülteciler Yüksek Komiserliği BBC'ye yaptığı açıklamada, "Raporların farkında olduklarını ve elimize ulaştığında daha fazla bilgi sağlayacaklarını" söyledi.





Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri son 20 yılda gelişirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bağları güçlendirmeye çalışıyor.





Ancak Kenya'nın Türkiye ile yakın bağları daha da eskilere dayanıyor.





1999 yılında Kürt ayrılıkçı lider Abdullah Öcalan, ülkede Türk güçleri tarafından yakalanarak ülkesine geri getirildi ve vatana ihanet suçundan yargılandı ve daha sonra suçlu bulundu. (Çeviri: Google)