AKP'nin istediği seçim modeli: Kazanan hepsini alır!

Yarkadaş, AKP'nin önerdiğini belirttiği planı şöyle açıkladı:







"Türkiye 600 seçim bölgesine ayrılacak ve her seçim bölgesinden bir milletvekili çıkacak. Plana göre, Daraltılmış Bölge adı verilen seçim sisteminde dezavantajlı duruma düşen MHP’nin mecliste yer alabilmesi için ise MHP’nin adayları ya AKP listesinden seçime girecek ya da MHP’nin aday gösterdiği bölgede AKP adayı olmayacak. Böylece, bu iki partinin tabanı, oy kullanacağı seçim çevresinde Cumhur İttifakı adına kim aday gösterilmişse mührü ona basacak."







Yarkadaş devamında da şunları kaydetti:





MHP’liler "seçim sürecinde etnik ve dinsel kimlikleri öne çıkaracağını, HDP’nin avantajlı konuma geleceğini" düşünüyor

"MHP ittifak ortağı AKP’nin bu planına sıcak yaklaşmıyor. MHP’liler ‘daraltılmış bölge’nin seçim sürecinde etnik ve dinsel kimlikleri öne çıkaracağını, HDP’nin ise bu yüzden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde avantajlı konuma geleceğini belirtiyor. Ki; MHP’nin bu itirazı -kendi açısından bakıldığında- haksız değil. Daraltılmış Bölge, aslında AKP’nin mevcut duruma göre MHP’yle birlikte 400 milletvekilini garanti altına alma projesinden başka bir amaç taşımıyor.





AKP, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkmasından ve yeni bir gerilim unsuru yaratmasından rahatsızlık duymuyor. AKP’nin tek derdi seçimi kazanabilmek… Ülkenin geleceği de bu sistemle birlikte ‘mili irade’nin yok sayılması da onları zerre kadar ilgilendirmiyor. Ki; MHP de zaten bu yüzden değil, yeni sistemin HDP’yi ‘bazı seçim çevreleri’nde avantajlı konuma getirecek olmasından dolayı itiraz ediyor. MHP’nin ülkeye dair bir derdi olsa, zaten AKP ile ortaklık yapmaz.





"Bunun adı ‘milli irade’yi yok etmek değil midir? Bunun adı ‘seçim hilesi’ değil de nedir!"





AKP plana göre, güçlü olduğu bölgeleri yasa yoluyla birleştirmek ve Amerikalıların ‘’Kazanan Hepsini Alır’’ dediği sistemi hayata geçirmek istiyor. Buna göre, bir seçim bölgesinde en yüksek oyu alan parti bir milletvekili çıkaracak, diğer partilerin oyları ise tam anlamıyla çöp olacak. İktidar olmanın avantajını kullanmak isteyen AKP istediği seçim bölgesini, istediği bölgeyle birleştirerek, masa başı hesaplarla kendisini avantajlı konuma getirmeye çalışacak. Böylece, örneğin CHP, İYİ Parti ya da HDP’nin bir adayı, herhangi bir seçim çevresinde yüzde 49 oy oranına ulaşsa bile, ‘Kazanan Hepsini Alır’ modeli yüzünden tek bir milletvekili bile çıkaramayacak. Allah aşkına söyler misiniz; bunun adı ‘milli irade’yi yok etmek değil midir? Bunun adı ‘seçim hilesi’ değil de nedir!"